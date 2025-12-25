防北捷事件重演！中市警提前啟動維安 跨年晚會「7類物品」禁入場

2026年臺中水湳中央公園跨年晚會即將登場。（圖／翻攝自臉書，盧秀燕）

2026年臺中水湳中央公園跨年晚會即將登場，鑑於日前發生1219臺北捷運襲擊事件，引發社會對公共安全的高度關注，臺中市政府警察局秉持「安全優先、萬無一失」原則，提前啟動跨年活動安全維護規劃，全面強化人力部署與整體活動維安，全力防範任何可能危害公眾安全的行為，確保市民朋友能在安心、放心的環境中迎接新年。

為周延跨年活動安全維護，臺中市政府警察局局長吳敬田親自前往水湳中央公園實地勘察，逐一檢視交通管制動線及安全維護部署，並聽取第六分局分局長周俊銘針對活動當日整體規劃簡報。吳敬田實地走訪主舞臺區、焰火施放區及周邊重要道路節點，觀察人潮進出路線與現場安維配置，針對可能出現的潛在風險，當場指示加強場地、出入口安檢，並針對參與民眾隨身攜帶可疑危險物品查察，要求各單位以最嚴謹標準落實各項安全維護作為。

廣告 廣告

臺中市警方針對此次跨年活動，事前即完成會場及周邊監視系統全面盤點與建置，並於制高點架設臨時監視設備，即時掌握現場人流狀況與動態。活動當日將採取「分區管理、集中部署」方式進行警力調度，當發現特定區域人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保突發狀況能在第一時間妥善因應。

此外，警方為防止模仿事件或類似情況再次發生，會場出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，請配合短暫脫下口罩進行查驗，共同維護活動安全。警方同時重申，活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：

1、槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。

2、劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

3、毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4、燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

5、不明用途之粉末或液態物。

6、玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

7、棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。

9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。

10啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

警方呼籲參與跨年活動的市民朋友，務必配合現場警力與工作人員指示，勿攜帶上述物品，避免跨年掃興，臺中市警方將以最高標準、最周全規劃，全力守護跨年夜每一位市民的安全，讓大家平安迎新、歡喜跨年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了