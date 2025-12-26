防北捷事件重演 雲林跨年晚會祭出人流控管「入場需安檢」

〔記者李文德／雲林報導〕睽違12年雲林縣再次舉辦跨年晚會，縣府估計31日當天雲林縣立田徑場約湧入約2萬位民眾造訪，縣府今(26)日召開會議針對活動管制討論。文觀處指出，因應1219北捷攻擊事件，活動將採人流控管，進場人數達八成將「只出不進」，且入場需安檢，12月29日將模擬演練，讓民眾安心參與跨年活動。

睽違十二年，雲林縣府將在縣立田徑場舉辦跨年晚會。(記者李文德攝)

雲林縣府時隔十二年，選定在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，除有吳卓源、羅志祥等國內多位歌手、超過七千發煙火外，還重金請來韓團「HIGHLIGHT」壓軸與民眾一起倒數迎接新年，預估將有兩萬位民眾湧入縣立田徑場周邊。

廣告 廣告

因應跨年晚會舉辦在即，縣府召開應變會議，決議活動當天將採人流控管。(記者李文德攝)

除縣府在虎尾雲林縣立田徑場舉辦，劍湖山世界當天也有大型跨年晚會，因應1219北捷攻擊事件，縣府召集劍湖山、警察局、消防局等相關單位召開會議，研商加強跨年活動的安全維護計畫，由秘書長曾元煌主持會議，縣警局長黃富村、文觀處長陳璧君、消防局長林文山、劍湖山經理張華紋等人出席。

因應跨年晚會舉辦在即，縣府召開應變會議，決議活動當天將採人流控管。(記者李文德攝)

陳璧君表示，活動當天周邊道路將有交通管制外，還有逾萬格汽機車停車位，至於外地遊客下午四點半至八點可搭斗六、斗南、虎尾及西螺線接駁車，返程時間則晚間十點半到凌晨一點半，每20分鐘一班，視現場人潮機動加開。

陳璧君表示，當天田徑場下午1點排隊，4點起將開放三入口進場，為維護民眾安全將把場內人數控制約8成，當人數達到安全範圍標準，立即執行人流控管，「只出不進」，且只開放田徑場一樓平面區，參加跨年民眾需全程站立，不可攜帶超過A3尺寸看板進場，民眾進入場館前皆需安全檢查，相關資訊民眾可下載「慢遊雲林」APP查閱。

因應跨年晚會舉辦在即，縣府召開應變會議，決議活動當天將採人流控管。(記者李文德攝)

曾元煌表示，縣府29日將在縣立田徑場、劍湖山世界主題樂園進行維安模擬演練，活動當天除強化活動安全及疏散宣導，警察局將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域人車場檢，並強化可疑物品與危安物品偵測。

黃富村表示， 31日當天縣立田徑場週邊會派遣特勤、制服警力加強安全檢測、巡邏，並提高見警率，預計出動民力、警力約400多人，劍湖山世界今年是第19年舉辦跨年晚會，也會派出警力支援園方安全控管。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

王ADEN為何這麼慘？公審學生遭抵制「跨年場全沒」 家長還原真相

泰勒絲身邊的台灣之光！ 御用舞者Karen背景曝光

朱孝天缺席F4怒扯假唱黑幕 語出驚人嗆聲令人傻眼

