防北捷傷人案 藍綠白議員皆建議「發細胞簡訊」

北捷台北車站及誠品百貨南西店，19日晚間發生隨機傷人案，台北市議員不分藍綠白皆建議，可透過細胞簡訊的方式通知民眾。圖為誠品南山店外事發地點。（張珈瑄攝）

北捷台北車站及誠品百貨南西店，19日晚間發生隨機傷人案，一共造成4死11傷。事發後民進黨台北市議員洪健益表示，針對重大治安事件應即時發送細胞簡訊，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。國民黨議員楊植斗也直言，細胞簡訊能有效提醒民眾小心可疑人士，並且迅速遠離案發現場。

洪健益表示，市府針對「重大治安事件」建立即時「細胞簡訊」通報機制，一旦案件發生，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。他強調，下周一就會在台北市議會發起提案連署。

楊植斗也直言「重大治安事件，應迅速發放細胞簡訊」，就像地震難以預測，昨夜的慘案也像黑天鵝，事前無人能掌握。但災害發生的第一時間，尤其兇嫌還沒被逮補的時候，應該要用細胞簡訊趕緊通知週邊的民眾小心可疑人士，並迅速遠離案發現場。「這種技術並不難，但能有效警告民眾提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。」

民眾黨議員陳宥丞認為，民眾遇到天災或人禍事件時，如何即時反應，相較國外來說是明顯不足。因此他也很贊成透過發細胞簡訊的方式，讓民眾可以即時取得正確的資訊。陳認為，社會安全網的彌補，不只需要現在的警示，更需要事前的防範，還有心理衛生的支持，以及訊息的即時傳遞，這一連串的串接，才能真正還給市民朋友安心跟安全的居住環境。

台北市消防局說明，細胞簡訊之運用最初源自災害防救層面，蔣萬安市長在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。

