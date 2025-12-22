即時中心／廖予瑄報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生驚悚隨機砍人事件，凶嫌27歲男子張文先是丟擲煙霧彈後，再持長刀到人群中揮砍，造成3死11傷悲劇，震驚社會。今（22）日國民黨立委賴士葆在立法院質詢警政署長張榮興，「信號彈是否需要管制？」張則回覆，將會在一個月內，研議以實名制方式進行管制。

張文19日在北捷台北車站丟擲煙霧彈後，砍傷2人，並造成其中1人死亡；隨後，張又前往北捷中山站外，一樣丟擲煙霧彈後，持長刀隨機攻擊路人，造成2人死亡、多人受傷；在警方追捕之下，他逃進誠品南西6樓，最後墜樓身亡。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死11傷。

廣告 廣告

對此，今日賴士葆在立院質詢時，提問張榮興，「目前信號彈、煙霧彈尚未列入管制範圍內，未來是否要列入槍砲彈藥刀械管制條例內？」張則回答，「這要進行研議」，他指出，這應該要從源頭處理，「研議看看要不要做實名制。」而賴也同意他的想法，直言將煙霧彈、信號彈等列入實名制是最好不過，問題是「什麼時候可以實施？」

對於賴士葆的提問，張榮興說，「約一個月時間來研議」，但他提醒，煙霧彈及信號彈涉及的層面較廣，「有些煙霧彈是用於求救，也有一些適用在生存遊戲中使用。」因此，賴也強調，「我覺得如果要做，最少要實名制啦，實名制就沒有問題了。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／防北捷慘案再發生 警政署：研議煙霧彈、信號彈實名制

更多民視新聞報導

遇危險如何自保？她推1款APP：無聲報案+搜證+定位

基層警辣椒水、防彈背心得自購？黃捷籲警政署「盤點到位」

男大生淪張文模仿犯「僅5萬元交保」！律師曝真相

