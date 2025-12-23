防北捷攻擊模仿效應！蔣萬安：速辦恐嚇貼文

▲防北捷砍人模仿效應，台北市長蔣萬安要求儘速偵辦網路恐嚇文、不實言論。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 北捷台北車站19日晚間遭張文丟擲煙霧彈，隨後他又跑到中山站周邊無差別砍殺路人，釀4死11傷。近日網路上陸續出現不少恐嚇貼文，引發社會不安，為防範模仿效應。台北市長蔣萬安今（23）日下令，對於網路恐嚇貼文，不實謠言，請警察局及相關單位務必迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應，減少市民恐慌。

蔣萬安在今日市政會議上指出，他要再次嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及在網路上散布不實和製造恐慌的言論，此時此刻，需要的是正確的資訊以及自我保護的意識，而不是惡意傳散造成對立恐懼的假消息。因此，對於網路恐嚇貼文，不實謠言，他請警察局及相關單位務必迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應，減少市民恐慌。

蔣萬安還指出，1219這起隨機殺人事件，必定在許多市民心中留下陰影。目前網路上流傳許多繪聲繪影的臆測，這些必然會加深民眾的恐慌，他要求警察局盡快查出嫌犯的犯案動機。嫌犯從下午縱火開始的一連串作為，很明顯是有縝密計畫的犯案，從北車到中山站，看到犯案的影像，嫌犯作案時手法顯得相當從容，這也是許多人最憂慮的地方。

蔣萬安表示，嫌犯這段時間的人際往來、資金來源，是否曾經參與類似生存遊戲等訓練活動，都是持續偵辦的重點，掘地三尺，都要找出他犯案的動機以及脈絡。 因此，他要求警察局針對本案持續釐清事實，清楚對外說明，主動澄清不實的訊息。

