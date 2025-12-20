防北捷模仿效應 耶誕搖滾演唱會 維安升級

台南好young耶誕搖滾演唱會20日如期登場，警方加強維安。（市府提供）

記者翁順利、陳治交、陳佳伶∕台南報導

台北市十九日發生民眾隨機無差別攻擊事件，「台南好YOUNG」耶誕搖滾演唱會則於二十日晚間登場，因為是發生攻擊事件後的第一場官方主辦的大型演唱會，預計湧入近數千人，警方安全維護升級，演唱會現場更投入逾二百名警民力，其中制服警員首次全數荷槍實彈攜帶警棍，黃偉哲市長於早上前往活動現場，確認會場維安工作完善無虞，向在場排隊等候進場的粉絲宣布演唱會如期舉行，並喊話希望大家安心與會，適時提高警戒！

黃偉哲市長巡視場內秩序時指示市警局，全面強化大眾運輸及人潮聚集處的安全維護與預防措施，以確保活動順利進行並保障大家的人身與財產安。

「我來自高雄，我新北、我台南永康…」一群在線上認識的鄭恩地粉絲，手拿恩地Panda應援燈，只為了來看她演出，不畏毛毛雨，更沒聯想他縣市發生的攻擊事件，一心等待晚上「台南好young」耶誕演唱會的開鑼！與恩地粉絲一樣死忠的，還有來自高雄的蕭同學，為了挺韓團UNIS，由媽媽陪同開車載著弟弟妹妹與自己，出動一家四員應援，位子占好占滿，預備近距離欣賞自己的偶像，蕭同學說，從UNIS選秀時期就很喜歡她，這次台南跨年能邀請到她們，很了不起。

「我們是因為告五人，我們是支持動力火車」不少粉絲十九日晚就抵達現場。有人則支持李多慧，從桃園來的陳先生說，早上十點多才到現場，很早以前就很喜歡李多慧，一路跟追李多慧跑，尤其二十日晚是李多慧首次執掌跨年主持棒，當然不會錯過。眾粉絲們也不約而同地謝謝黃偉哲市長，推出這麼棒陣容的耶誕跨年演唱會。

南市警察局表示，已同步提升台南航空站、高鐵台南站、台南火車站等十餘處車站、及新營轉運站等公路轉運站周邊重要交通節點之安全維護層級，自營運時間起至營運結束止，增派警力加強巡邏、定點守望與機動應變，並視治安狀況彈性調整勤務部署，以確保旅客出入安全無虞。