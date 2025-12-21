防北捷殺人模仿效應 高檢署責成各地檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」

台灣高等檢察署。廖瑞祥攝



27歲通緝犯張文五度變裝，在北捷隨機砍死3人後墜樓，檢警正在持續追查動機。台灣高檢署為防範類似事件模仿效應，已成立督導應變小組，責成全國各地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全力維護社會秩序與民眾安全，檢方也呼籲民眾保持理性冷靜，勿轉傳未經查證訊息。

高檢署指出，近日台北車站及中山商圈發生重大治安事件，為防範類似事件引發模仿效應，進而危害社會秩序與公共安全，高檢署已成立督導應變小組，並責成全國各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。

高檢署表示，各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。

高檢署已要求所屬各地方檢察署依法「從嚴」、「從速」偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。同時，也呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護社會安定。

高檢署表示，將持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，與各界攜手，守護人民生命安全與社會秩序。

