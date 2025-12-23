防北捷砍殺引恐慌仿效 蔣萬安強硬下令速辦不實訊息

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報道

北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會恐慌。台北市長蔣萬安今（23）日在市政會議中示警，擔憂網路上出現恐嚇貼文與未經查證的訊息，恐引發模仿效應，下令警方加速偵辦相關貼文並主動闢謠，強調「此時此刻，我們需要的是正確的資訊以及自我保護的意識」，避免恐慌情緒持續擴散。

蔣萬安強調，「此時此刻，我們需要的是正確的資訊以及自我保護的意識」（圖／北市府提供）

蔣萬安指出，近期網路上出現大量臆測與未經查證的訊息，不僅無助於釐清案情，反而可能造成社會對立與模仿效應。他嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，以及散布不實訊息、製造恐慌的言論，並指示警察局及相關單位務必「迅速偵辦、主動闢謠」，降低對市民心理的衝擊。

廣告 廣告

針對案件本身，蔣萬安表示，1219事件「必定在許多市民心中留下陰影」，而嫌犯自下午縱火開始的一連串行徑，從北車一路到中山站，作案手法顯得相當從容，「很明顯是有縝密計畫的犯案」，這也是外界最憂慮的部分。他要求警方盡快查清嫌犯的犯案動機，並持續釐清其人際往來、資金來源，是否曾參與類似生存遊戲等訓練活動，「掘地三尺都要找出犯案的動機以及脈絡」。

在即時維安措施上，蔣萬安裁示，從跨年到農曆年前，「我要請市警局向警政署爭取足夠的保警支援人力，增加各捷運站的見警率， 增加巡邏次數和密度，迅速恢復民眾安全搭乘捷運的信心。」此外，蔣萬安也要求相關局處檢討現行通報與應變流程，包含提升監視器調閱效能、研議跨系統介接，以及導入AI異常行為辨識等科技工具，讓監控系統從事後回溯，逐步轉為事前預警。他並指示捷運公司評估在站區內設置更多緊急求助鈴，確保事故發生時能第一時間掌握狀況、迅速派遣人力。

考量事件對民眾心理層面的衝擊，蔣萬安也請衛生局、社會局持續宣導安心專線與關懷資源，「讓市民朋友有需求者尋求免費的情緒支持和專業陪伴」。他強調，市府不僅要處理治安問題，也必須照顧市民的心理安全。

更多FTNN新聞網報導

北捷排班警力出現空窗期 游淑慧質疑：正是張文犯案時段

拒讓恐懼擴散 蔣萬安定調「1219嫌犯」：不希望他名字被記住

等紅燈遭張文砍死恐無理賠？蔣萬安：三方向處理、捐款全數照顧傷亡者

