防北捷隨機攻擊模仿效應 各地演唱會加強維安.出動空拍機

即將迎來耶誕節，全台各地陸續舉辦大型演唱會活動，但有鑑於北捷發生攻擊事件，南部地區包括台南高雄和屏東，人潮聚集的大型演唱會和表演活動現場，都增加見警率，預防任何意外發生。





在高雄中央公園的黃金週演唱會，警方也增加三倍維安警力，更首度派出空拍機，從空中多方監控活動狀況。（圖／民視新聞）





韓星鄭恩地，飆高音演唱，讓台下觀眾聽得超過癮，台南耶誕搖滾演唱會，20號晚間登場，吸引大批粉絲前來，但北捷19號剛發生完攻擊事件，也讓台南市府不敢大意，演唱會還沒開始，就增派超過200名警力，加強周邊的定點、動態巡邏。台南市長黃偉哲表示，非常非常多的明星，現場的好朋友都非常嗨，也希望耶誕節的平和氣氛能帶給所有每個人，也帶給所有人平安。

日本京都橘高校吹奏樂部來到國境之南表演，但人潮多的地方，難免增加風險，警方也增派20名警力，加強場館周邊維安。（圖／民視新聞）





由於即將就是耶誕節，各地都有大型慶祝活動，在高雄中央公園的黃金週演唱會，警方也增加三倍維安警力，更首度派出空拍機，從空中多方監控活動狀況。民眾表示，都會有點怕怕的，有聽說高雄會有攻擊，會有模仿犯的問題。

另外在屏東，日本京都橘高校吹奏樂部來到國境之南表演，整齊劃一，跳著輕快的舞步，吸引滿場觀眾，但人潮多的地方，難免增加風險，警方也增派20名警力，加強場館周邊維安。年底活動多，各地警方透過增加見警率，要讓參加耶誕活動的民眾，都能安心和家人好友歡度佳節。





