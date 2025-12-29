防北捷隨機攻擊重演 南二都實兵演練 高雄鎖定捷運、台南嚴控行李

高雄市長陳其邁著重跨年晚會和捷運站的恐怖攻擊的應變措施。高雄捷運公司提供

近期台北捷運隨機襲擊事件引發社會不安，高雄與台南面對即將到來的2026跨年晚會展現高度警戒，兩位首長陳其邁與黃偉哲不約而同於今（29日）親自坐鎮，指揮大規模實兵維安演練，確保市民在參與萬人聚集的大型活動時，能擁有最安全的環境，平安迎接新的一年。

高雄市長陳其邁在時代大道指揮「2026高雄跨年晚會」反恐演習，特別下令演練地點以捷運站為主。陳其邁指出，考量到跨年當天捷運人潮極為複雜，捷運站的疏散措施、警力部署及兇嫌追查至關重要。此次演習動員近300人，模擬捷運站、舞台區及鄰近百貨公司同時發生隨機攻擊的應變作為。

為提升監控效能，高雄市府運用360度球型攝影機、空拍機及交通局智慧儀表板等高科技設備即時掌控情資。跨年當晚將動員警民力1200餘名，並在時代大道設置「緊急十字通道」與緊急疏散區域，防止踩踏事件發生。陳其邁表示，演習若有待改善之處必須立刻檢討，務必讓救護與疏散系統在突發事件發生時能迅速啟動。

台南市長黃偉哲29日於永華市政中心西側廣場，指揮「2026台南好young」跨年演唱會維安演練。演習動員警察局、消防局、衛生局、交通局等多個單位，現場模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群的緊急突發狀況。在彩色煙霧與尖叫聲的逼真模擬中，執勤員警迅速以優勢警力圈圍歹徒，並運用辣椒水、臂盾及電擊槍將其制伏。

黃偉哲強調，跨年晚會是系列活動中參與人數最多的時刻，預估參與人數將超過以往，因此必須讓執法與救護人員熟練各項因應策略。台南市政府特別呼籲，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架及長梯進入會場。若外縣市民眾攜帶行李，務必配合寄放於服務台，以維護現場秩序。

兩市府均強調，透過實兵演練整合跨局處資源，強化了面對突發事故的應變能力。無論是台南豪華的跨年卡司，還是高雄備受期待的演出，兩地政府皆以「民眾安全」為最高原則，建立起嚴密的治安防線。

南市府以煙霧模擬北捷隨機殺人事件。市府提供



