防北捷隨機砍人維安升級！ 宇宙人攻蛋「大批警力持長槍」戒備

宇宙人攻蛋開唱維安升級，大批警力持長槍戒備。（圖／黃雯犀攝、相信音樂提供）

「金曲樂團」宇宙人昨晚(20日)在台北小巨蛋舉辦演唱會，邀請到李心潔站台助陣，合唱夯歌《愛錯》、《謝謝你的愛》，將氣氛嗨翻小巨蛋，由於前一晚台北市區不平靜，發生隨機砍人事件，台北市松山分局為了保護萬名歌迷安全，派遣大批警力手持長槍到小巨蛋加強戒備。

台北市街頭日前發生隨機砍人事件，整起意外造成15人送醫，其中4人死亡（含犯嫌張文），2人仍在加護病房中，因應前日發生之北捷隨機攻擊事件，為強化公共場所安全防護，確保大型活動期間民眾人身安全，臺北市政府警察局松山分局特別針對臺北小巨蛋演唱會活動，全面加強周邊人潮安全維護勤務，以提升見警率與即時應變能力。

廣告 廣告

為防止北捷隨機殺人案重演，宇宙人台北小巨蛋演唱會維安升級，大批警力戒備中。（圖／警方提供）

松山分局表示，小巨蛋演唱會常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，分局已事前縝密規劃專案警力部署，於演唱會期間加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

宇宙人攻蛋開唱維安升級，大批警力全面加強周邊巡邏。（圖／警方提供）

本次勤務特別編排持長槍、配戴肩燈之巡守警力，於小巨蛋場館外、捷運臺北小巨蛋站出入口、周邊重要路口與人潮聚集處執行高強度巡邏，藉由明顯裝備展現警方維護治安之決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

宇宙人攻蛋開唱維安升級，大批警力持長槍在周邊戒備，強化公共場所安全防護。（圖／警方提供）

此外，松山分局同步結合制服警力及機動巡邏警網，形成多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、主辦單位及捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

警方強調，除治安維護外，亦將兼顧交通疏導與散場秩序，於演唱會結束時段加強引導民眾安全返家。松山分局呼籲，民眾如發現可疑情事，請立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理。松山分局將持續秉持「預防為先、主動出擊」原則，全力守護市民安全，營造安心、有序的活動環境，也讓民眾能安心迎接即將到來的耶誕佳節。

更多中時新聞網報導

外送專法衝擊 平台擬調整營運

勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇