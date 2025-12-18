防台積電赴美投資技術外流 國科會：N-2才能出海

國科會表示，台積電赴美投資，先進製程要N-2才能出海。

國科會表示，台積電的先進製程要N-2才能出海，確保先進製程與研發能量根留台灣，每年也都會滾動檢討國家關鍵技術，以維持量產優勢，並兼顧國家安全。

針對台積電赴海外設廠先進技術可能外流問題，國科會表示，只要是關鍵技術下的參與人員都會加以管制，經濟部已經根據這規定限制相關產品的出口，先進製程要N-2才能出海，確保最先進製程與研發能量持續根留台灣，每年也都會滾動檢討國家核心關鍵技術，以維持產業優勢，並兼顧國家安全。

立委劉書彬提出質詢指出，台積電先進製程在2024年4奈米已經量產，2奈米也將在明、後年進入量產階段，政府是否已經建立量化監測機制，例如先進製程研發留台比例、核心工程師與專利技術是否長期根留台灣，是否以有具體制度規劃？

國科會副主委林法正表示，政府已經訂有國家核心關鍵技術清單，凡屬於關鍵技術項目，相關參與人員均須納入管制，經濟部也會依此限制產品與技術出口。目前台積電已經發展到2奈米、1.4奈米，政府要求N-2後才能外移，例如台積電發展到1.4或1.2，才會允許1.6奈米製程外移，且核心研發人力仍集中在台灣，台積電也願意配合相關管制原則。

劉書彬追問，2027年美國2奈米即將量產，因應美方要求提高在地研發比例，我國是否設有退場或調整機制？淋法政則表示，退場與否仍須企業自行評估，例如台積電在亞利桑那的獲利能力明顯低於台灣，與當地工作環境、工會制度仍須磨何有關，但是公司能夠忍受到什麼程度，何時調整布局，最終還是由企業自己決定。

