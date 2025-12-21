防台積電赴美投資技術外流「N-2防線曝」 旅美教授：政府硬起來

台積電赴美投資設廠是否衝擊台灣半導體核心研發能量，持續引發關注。民眾黨立委劉書彬18日在立法院教育及文化委員會質詢時，向國科會副主委林法正提出疑問，要求政府應透過制度化規範，確保半導體核心研發技術留在台灣，避免關鍵能量外流。對此，旅美教授翁履中21日就表示，「政府硬起來，護國神山自己守護！」引發討論。

劉書彬指出，半導體研發高度仰賴人才、製程、良率修正與量產回饋的整體互動，一旦產能、工程師與供應鏈在海外形成完整聚落，外界勢必關切核心研發是否被迫「在地化」。他強調，政府應事前建立明確制度，而非等問題發生後才補救。

對此，林法正回應，我國已訂有「國家關鍵核心技術」相關規範，凡是參與該類技術的人員與項目，皆會加以管制；經濟部也會依據核心關鍵技術清單，限制相關產品與技術出國。至於台積電的先進製程，政府採取「N-2」原則進行控管，也就是當台積電已研發至下一世代製程時，前一代技術才可能外移。林法正舉例，若台積電已進入1.4奈米研發階段，屆時才會允許1.6奈米技術赴海外布局，且不僅是政府要求，台積電本身也高度配合相關規範。

經濟部補充說明，台積電赴美投資若達一定規模，須經投資審議委員會審查，評估內容涵蓋產業衝擊、國安及技術層面。目前半導體14奈米以下製程均屬關鍵技術，未來也將採取滾動式檢視與管制。

至於外界關切是否設有「退場機制」，以避免美方在技術合作或投資金額上不斷加碼要求，林法正表示，相關決定仍由台積電自行評估。以現況來看，台積電亞利桑那州廠的獲利與台灣廠「落差非常驚人」，企業能承受多久，終究須由企業內部自行判斷。

相關消息曝光後，旅美教授翁履中21日在臉書分享相關新聞並直言，「政府硬起來，護國神山自己守護！」而他也在今年3月時曾呼籲，希望台積電在美國能賺錢，但政府更應確保海外獲利能順利回流台灣。他指出，台灣長期未正視消除重複課稅、吸引投資的租稅制度問題，若持續忽略，對台灣恐是重大損失，並批評政府不應再陷於總預算與大罷免的內耗，而缺乏國際與產業競爭的世界觀。

