防哄抬 交局稽查九份計程車

為防止春節假期間業者趁機哄抬價格、保障遊客權益，新北市交通局會同警方前往九份加強稽查。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

農曆春節即將到來，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格、保障遊客權益，新北市交通局副局長曾招雄九日率同瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民營停車場及計程車招呼站，針對停車場經營情形、停車費率標示、是否開立收據，以及違規攬客與計程車是否依春節計費標準收費等項目進行蒐證與取締，一經查獲違規，將立即依法開罰，杜絕不法行為。

曾招雄表示，九日雖然是平日上班日，但前往九份老街的遊客仍多，經現場查察，周邊交通狀況大致正常、行車順暢，各民營停車場均依規定標示收費標準及開立收據，未發現有違規情事。

曾招雄指出，九份是新北市知名國際觀光景點，每逢春節假期即湧入大量人潮，為了整頓九份停車秩序和維護消費者權益，交通局已在九份老街周邊道路豎立相關警示標誌，提醒停車場業者自律守法。同時也呼籲民眾，如發現停車場業者未清楚標示費率或有收費不實情形，可撥打一九九九市政服務專線反映。

春節連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，對違規行為從嚴取締、絕不寬貸。

交通局也提醒，農曆春節期間九份地區人潮眾多，建議民眾多利用公車等大眾運輸工具；民眾如自行開車前往，建議車輛停放在新九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁公車至九份老街；交通局已協請瑞芳警分局派遣員警和義交加強疏導路口淨空，以確保行車順暢，讓民眾開心出遊、平安返家。