防國家技術外流！國科會擴核心技術增至42項

[NOWnews今日新聞] 國科會今（24）日表示，為強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，避免遭受不法侵害，國科會預告國家核心關鍵技術項目，修正草案內容從去年的32項增加至42項，納入軍工與太空技術領域，整體領域將包括國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、AI等。

今年國科會協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義之國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，項目內容從去年的32項擴增至42項，預定於今年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行項目認定與變更，並送行政院公告。

國科會指出，修正是考量我國軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密，預計新增10項及變更1項技術項目，預告共42項國家核心關鍵技術項目及其技術主管機關修正草案，整體分為國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等。

國科會強調，未來將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇，並與司法檢調體系共同合作，以遏阻外國敵對勢力竊取關鍵技術之營業秘密，避免我國關鍵技術不法外流。

為儘速維護國家安全及加強保護我國國家核心關鍵技術營業秘密，即日起至12月8日止，公告內容可至國科會主管法規查詢系統（https://law.nstc.gov.tw/）「草案預告」專區與行政院公報資訊網（https://gov.tw/b4n）查詢。

