防國家技術外流！國科會核心關鍵技術增至42項 軍用、太空洩密入列

國科會預告增修國家核心關鍵技術項目。（翻攝自Google Maps）

國家科學及技術委員會（國科會）今天（24日）預告增修國家核心關鍵技術項目，從去年的32項擴增至42項，這次修正考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密。

國科會表示，為強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，避免遭受不法侵害，協同各部會滾動盤點符合《國家安全法》定義的國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成本次預告修正草案，預定於今年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行項目認定與變更，並送行政院公告。

此次預計新增10項及變更1項技術項目，預告共42項國家核心關鍵技術項目，包含國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等；即日起至12月8日止，公告內容可至國科會主管法規查詢系統「草案預告」專區與行政院公報資訊網查詢。

國科會強調，核心關鍵技術清單不是一次性動作，未來將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關定期滾動調整關鍵技術項目與保護範疇，並與司法檢調體系共同合作，強化查緝與遏阻外國敵對勢力竊取關鍵技術的營業秘密，避免我國關鍵技術不法外流。





