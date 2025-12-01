防國軍向敵表效忠 綠委欲加重刑責 藍委憂構成犯罪要件模糊

為反制中共滲透，國防部提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，規範現役軍人向敵方表達效忠者，處1年以上、7年以下徒刑。但草案以「致生軍事上之不利益」為構成要件，且在修法理由中提到「表意自由」，引發議論。民進黨立委鍾佳濱強調國軍國軍絕無向敵對勢力表忠的空間；國民黨立委徐巧芯則質疑構成犯罪要件模糊，恐使軍人無所適從。

近年來發生有現役軍人簽署「不抵抗誓約書」或拍攝投誠影片等方式向中共表達效忠，卻僅能以貪污罪等其他罪刑輕判，國防部提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，針對現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄或科技方法向敵人表達效忠者，擬處1年以上、7年以下有期徒刑。不過，因修法草案以「造成軍事上不利益」為構成犯罪要件，並提到軍人具有「表意自由」，引發議論。

民進黨立委王定宇等人駁斥國防部的修法說明，並提案加重刑責，規定對現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫等各式方法對敵表示效忠者，可處2年以上、7年以下有期徒刑；未遂犯者亦罰之，預備或陰謀犯者，則處1年以上、5年以下有期徒刑。

民進黨立委鍾佳濱受訪表示，軍人雖然與一般公民享有言論自由與參政權，但其「忠誠義務」高度特殊，必須「超越黨派、效忠國家」。他不認同國防部以「表意自由」作為修法理由，並強調國軍絕無向敵對勢力表忠的空間，效忠義務不會牴觸軍人的公民權。他說：『(原音)軍人當然是有言論自由，軍人也是公民，軍人可以參與投票，軍人本身的參政跟公民權都是予以保障，但是我講得很清楚，軍人必須超越黨派、效忠國家，我強調的是超越黨派、效忠國家，跟參政權沒有牴觸，所以我們不是去限制、影響軍人參政權或者其他的言論自由，而是要求必須符合憲法所說的超越黨派、效忠國家。』

國民黨立委徐巧芯則質疑若刑度與構成要件全面加嚴，將導致「什麼話算違法、由誰認定」的舉證空間過大，反而引發寒蟬效應。她表示，軍人本就因特殊身分受到諸多限制，如再進一步修法限制言論，恐傷軍民互信，甚至形成「不信任軍人」的訊號。她說：『(原音)我認為國軍跟政府還有人民3方面要有一個基本的互相信任，法律只是最後的一個手段而已。所以法律上面對於對國家不忠軍人有所制裁，這是本來法律裡面就有的東西，但是若要把它再提高、限制，變成是好像今天政治人物不相信軍人，這個時候我覺得對於軍民之間的紛爭跟影響就會變得很大。』

徐巧芯強調，法律必須維持必要界線，但同時應避免造成寒蟬效應，在強化國安的同時，也需兼顧軍人日常服役的合理空間與尊嚴。(編輯：宋皖媛)