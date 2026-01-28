防垃圾擠壓爆炸！新北環保局「破袋稽查」 違規最高罰6千

新北市環保局近日加強垃圾分類宣導，並展開「破袋稽查」行動。若發現民眾未依規定分類垃圾，將依法處以最高6千元的罰款。環保局指出，過去曾因垃圾包被擠壓而引發火花，造成清潔隊員受傷，因此決定加強查緝措施，以確保市容整潔及垃圾清運安全。

新北市環保局近日加強垃圾分類宣導，並展開「破袋稽查」行動。若發現民眾未依規定分類垃圾，將依法處以最高6千元的罰款。（資料照／新北市環保局提供）

環保局呼籲市民在丟棄垃圾前，務必仔細區分危險物品，例如高壓鋼瓶及滅火器等，應優先交回販賣業者進行回收。對於如造型噴霧、芳香劑等高壓噴霧瓶，市民需遵循「完、包、警、收」四步驟進行回收，確保安全。此外，去年針對62條收運路線進行的1100包垃圾破袋稽查中，發現未分類物品以紙類和廚餘為主。

廣告 廣告

環保局表示，這些措施不僅是為了提升垃圾分類意識，也希望能提供市民更安全的垃圾收運服務。對於屢勸不聽或夾雜危險物品的違規行為，將依《廢棄物清理法》進行告發。

延伸閱讀

錢包失血！2/1起新莊、八里、新店570格停車位將收費

Uber加入好孕專車服務 蔣萬安：樂見其他縣市跟進

豐原蛋雞場千隻雞異常死亡 業者首發聲：該批次全面退款