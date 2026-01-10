防堵中俄勢力！川普：一定拿下格陵蘭「不管他們願不願意」

川普表示，美國基於安全理由，有必要接管格陵蘭。（圖／美聯社）





美國總統川普近日頻頻表態，主張美國必須得到格陵蘭。10日他在白宮會見石油公司高層時，更向媒體直言「不管他們願不願意，我們都會在格陵蘭做點什麼」，甚至不排除出兵奪島。川普強調，若美國不出手，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭。

地處偏遠北極圈的格陵蘭，如今卻意外成為美國高度關注的戰略焦點。美國總統川普：「但現在我們將對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意，如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

廣告 廣告

川普近期多次強硬表態，宣稱美國基於安全理由，有必要接管格陵蘭，甚至不排除動用軍事手段，防止俄中勢力介入。這次在與美國石油公司高層主管見面時，又講了一遍。

波蘭總理圖斯克：「是的，我對格陵蘭問題非常擔憂，同時也對美國正在發生的一切感到憂心，這些事態正在北約內部以及美國自身不斷累積，加劇意識形態與政治上的緊張。」

對此歐洲各國一致反對，強調格陵蘭未來只能由格陵蘭與丹麥雙方自行決定。

丹麥國際問題研究所資深研究員奧勒森：「這個協議在實際執行過程中，所伴隨的政治善意意味著，美國只要好好請求，就可能在格陵蘭島獲得它所需的一切。」

丹麥政府也表示，願意與美國持續對話協商，但有丹麥政治人物直言，美國或許只要5架直升機，就能控制格陵蘭。不過丹麥國防部強硬回應，一旦遭到軍事入侵，將立即反擊。

義大利總理梅洛尼：「我仍然不相信美國會採取軍事行動來奪取格陵蘭的假設，這種選項我明確不會支持。」

格陵蘭議員則坦言，美國威脅正持續升高，情勢愈來愈嚴峻。這場爭端不僅關乎格陵蘭的未來，更考驗歐洲各國能否在壓力下團結應對。

更多東森新聞報導

澳洲叢林大火逾3.8萬戶停電 維州宣布災難狀態

印度少女遭綁架 慘被8人輪流性侵！其中3嫌竟是她朋友

32歲台男澳浮潛失蹤「疑尋獲遺體」 家屬急赴當地指認

