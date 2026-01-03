防堵中國滲透！川普強制終止 HieFo 對國防技術商 Emcore 的收購

火報記者 陳銳/報導

美國總統川普以國家安全風險及與中國相關的疑慮為由，下令阻止美國光子學公司 HieFo Corp 以約 300 萬美元收購新澤西州航空航太與國防技術公司 Emcore 的部分資產，並要求相關交易全面終止。

白宮發布的聲明指出，川普認為 HieFo 受到中國公民控制，該公司在 2024 年收購 Emcore 相關業務後，可能採取危及美國國家安全的行動，因此決定介入並禁止這筆交易，相關命令並未點名具體涉事人員，也未詳細說明構成安全疑慮的技術細節。

廣告 廣告

白宮稱該交易可能涉及中國背景，存在安全風險。圖:istockphoto

根據命令內容，川普明確要求 HieFo 在 180 天內剝離其在 Emcore 資產中的所有權益與相關權利，不論資產位於美國境內或海外，均須全面處置，不得保留任何控制或影響力。

在總統下令後，美國財政部也對外表示，美國外國投資委員會已認定該交易存在國家安全風險，目前正持續進行調查。不過，官方聲明同樣未進一步說明具體風險內容。

截至消息公布當天晚間，HieFo 與 Emcore 均未對此作出公開回應，兩家公司官網亦未發布相關聲明，根據公開資料，Emcore 在完成該交易時仍為上市公司，隨後完成私有化程序。Emcore曾說明，HieFo 以約 292 萬美元取得其晶片業務及磷化銦晶圓製造相關資產。

HieFo當時對外表示，公司由 Emcore 前工程副總裁張根早與哈里・摩爾共同創立，其中摩爾過去曾擔任 Emcore 的高級銷售主管。此次交易遭美國政府叫停，也再度凸顯華府在半導體與關鍵技術領域，對涉及中國背景的投資與併購案保持高度警惕。