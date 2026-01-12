防堵介選風險！黃捷提案：反滲透法修法納入擬參選人

政治中心／林彥君 李志銳 台北報導

立法院內政委員會今（12日）天審理"反滲透法"相關修正草案，民進黨各個立委提案版本，主軸就是將刑度提高。陸委會副主委梁文傑直言，修法有其急迫性和必要性，另外，還有立委提出將擬參選人納入規範。

陸委會副主委梁文傑：「其實所謂的匪諜無孔不入，比我們小時候要嚴重更多，反滲透法的修正，有其急迫性及必要性。」梁文傑直言中國統戰滲透更甚以往，多位民進黨立委提出"反滲透法"修正草案，但藍營一聽到反滲透法，就膝蓋式反彈。

立委（國）張智倫：「難道反滲透法，就是在選舉期間，來大量的來去抓人，造成人民巨大的心理壓力，跟名譽損害，來讓社會造成寒蟬效應。」陸委會副主委梁文傑：「他們（中共）最大的目的，就是要製造台灣內部的寒蟬效應，中共的手法，它永遠是比我們快，它都可以從我們的規定之中，找到漏洞，第二個問題就是說，反滲透法所規定的這些罪刑，在我們看來是遠遠不夠的。」

陸委會副主委梁文傑直言，修法有其急迫性和必要性。（圖／民視新聞）防堵中國在台滲透，修法勢在必行，加上年底就要進行地方選舉，就怕中國介選影響選情，民進黨立委黃捷等人，提出將擬參選人納入規範。要代表民進黨參選嘉義市長的女戰神王美惠，火力全開，要求各部會上緊發條，好好研議。

立委（民）王美惠：「為什麼今天我會講的這麼氣憤，阿共對中華民國台灣的打壓，尤其在選舉的時候，是非常的嚴重，駭客這樣亂罵亂來，要研議快回去研究，一個禮拜時間給我。」不只王美惠，力拚新竹縣長初選國民黨立委徐欣瑩，也支持修法，講到激動處，還要求召委王美惠再給她多一點時間。

為了擬參選人納入反滲透法規範，藍綠難得同調。（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「最重要的是不能沒有界線的定義，法務部參事謝志明vs.立委（國）徐欣瑩，（我們是贊成要訂就把它明訂好），法務部參事謝志明vs.立委（國）徐欣瑩，對要明訂，不好意思主席我最後中選會，很重要對妳也很重要，立委（國）徐欣瑩，甚至你官方要有公權力。」立委（民）王美惠vs.立委（國）徐欣瑩：「中選會沒一個機制出來，對沒有一個SOP啦。」為了擬參選人納入反滲透法規範，藍綠難得同調，修法是否趕在選前完成，備受關注。

