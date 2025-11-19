防堵保護令漏洞 立委提案家暴受害人「及時收警訊」

今年7月，新北市土城發生家暴男違反保護令當街殺害妻子和妻妹。朝野立委提出《家庭暴力防治法》修正案共8案，但未見行政院版本。多位立委提案加強加害人的電子監控，並參考西班牙經驗採雙向監控，及時通知被害人。

立法院社福及衛環委員會、司法及法制委員會今天（19）舉行聯席會議，審查《家暴防治法》修正草案。立委蘇清泉指出，民國111到113年平均每年有3309件家暴案，僅186人裁定羈押，比例太低，因此電子監控加強預警系統是必須的。使用電子監控的性侵加害者再犯率下降很多，這是成功的經驗，家暴也應納入。

立委王育敏指出，今年以來已有多起案件是拿到保護令但仍遭到殺害，令人感到痛心和遺憾，現行保護令制度沒辦法預警，建議參考西班牙經驗，採雙向監控，讓加害人接近，被害人會及時收到警示，並採取自我保護措施。

根據立法院法制局報告，科技設備監控（俗稱電子腳鐐）是羈押的替代措施，我國目前對於刑事被告的科技設備監控適用範圍，雖已包含家庭暴力案件加害人，但現行法制有關科技設備監控的通報對象並不包含被害人，使被害人難以即時掌握加害人位置資訊，時時處於恐懼情緒中。

該報告分析，西班牙於2004年頒布防止性別暴力的全面性保護措施，將家庭暴力納入科技設備監控之範圍，之後葡萄牙、法國、義大利、波多黎各、英國、墨西哥、智利、日本等國效仿。

西班牙透過國家警察危險評估工具勾稽受害人的家庭暴力史，評估遭受再度威脅的可能性。加害人透過配戴具定位功能的科技監控設備，讓司法、警政單位隨時監控其足跡，受害者亦可透過持有具GPS及3G功能的手機即時追蹤加害人位置，受監控者一旦違反保護令所命時間及空間限制，受害者所持有設備會同時向受害者及監控中心發出警告，並可透過該設備向控制中心發出求救訊號。

朝野立委提出《家暴防治法》修正草案共8案，但尚無行政院版本草案。多位立委質疑，前部長邱泰源承諾1個月內召開跨部會討論、6個月內提出修法草案。石崇良承諾會提案，但還需要一點時間，另外也需釐清電子監控機制的執行細節，避免傷害到被害人。

