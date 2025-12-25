▲防堵假投資詐騙，藝人黑面與成功分局聯手提醒民眾。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣警察局成功分局昨（24）日邀請知名藝人黑面（林郁順）蒞臨分局，與分局長潘俊宏及偵查隊隊長廖建全共同舉辦反詐騙宣導活動，向民眾分享最新詐騙趨勢與防制對策。黑面長期參與公益與社會宣導活動，曾多次與警政機關合作反詐騙宣導，透過其高知名度及親和力傳遞防詐資訊，提升民眾警覺心，盼能有效阻絕詐騙集團的侵害。

宣導活動中，黑面指出「假投資」是目前最常見的詐騙手法之一，詐騙集團常以高獲利、限時搶購等話術吸引民眾投入資金，最後卻使被害人血本無歸。他強調「天下沒有白吃的午餐」，呼籲民眾保持理性判斷，一旦遇到可疑情形應立即求證，並善用165反詐專線及「打詐儀表板」等資源進行查證，避免因一時誤信造成損失。

分局長潘俊宏表示，詐騙手法日新月異，不法分子常利用民眾對快速致富的期待設下陷阱，因此成功分局持續結合名人資源加強防詐宣導，以多元方式擴大宣導效益，並提醒民眾若接獲疑似詐騙電話、簡訊或網路訊息，應提高警覺並立即向警方或165專線查證。

偵查隊隊長廖建全進一步提到，目前不少詐騙集團假借金融機構或放貸名義行騙，透過看似正當的「借貸」流程誘使民眾提供個人資料或匯款，但往往這些借貸根本不存在。他提醒民眾切勿輕信任何未經查證的借貸或投資提案，並隨時保持對詐騙手法的敏感度。

成功分局表示，詐騙防制是一項長期且重要的治安工作，將持續結合警力、社區與民間力量，共同推動反詐騙教育，並透過跨單位合作與科技工具提升查緝效能。警方也再次呼籲民眾，如遇可疑訊息或行為，應立即撥打165反詐騙專線或110通報，以確保自身及家人財產安全。