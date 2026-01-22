防堵偽造證件！證照辨識達人賽登場 全台25位移民官齊聚

內政部移民署於115年1月22日在桃園國際機場舉辦第15屆「證照辨識達人比賽」，來自全台各機場與港口的25位優秀移民官代表齊聚一堂，透過專業競賽方式相互切磋證照辨識技能，展現第一線守護國門的專業實力。（移民署提供／陳麒全桃園機場傳真）

為強化國境安全、防堵不法分子持偽造證件入出境，內政部移民署於115年1月22日在桃園國際機場舉辦第15屆「證照辨識達人比賽」，來自全台各機場與港口的25位優秀移民官代表齊聚一堂，透過專業競賽方式相互切磋證照辨識技能，展現第一線守護國門的專業實力。

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬表示，隨著國際交流日益頻繁，加上科技快速發展，不法分子偽造、變造護照及旅行文件的手法也愈趨多元且精密，對國境查驗帶來更大挑戰。為有效防堵不法分子闖關，移民署持續透過舉辦「證照辨識達人比賽」，強化第一線移民官對偽變造證件的敏銳度與專業判斷力，提升整體國境安全防護效能。

移民署指出，本次比賽題目選用近年實際查獲的偽變造護照與旅行文件，來源遍及世界各國，類型多樣、製作手法不斷翻新。透過真實案例進行實務演練，參賽人員得以掌握最新犯罪趨勢，並深化對各類偽變造證件特徵的辨識能力，有助於回饋實務執勤。

此外，移民署也持續與國際相關單位保持合作與情資交流，透過跨國合作機制，共同提升國境查緝能量，以因應日益複雜的跨境犯罪型態。

林清芬進一步指出，114年度移民署國境事務大隊共查獲189件偽造或變造旅行文件案件，顯示不法分子企圖以假證件闖關的行為仍然存在。未來移民署將持續精進教育訓練與專業培育，強化移民官執勤能力，全面守護國門安全，確保民眾安心往來國際。

