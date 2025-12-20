防堵北捷傷人模仿效應！新竹市加強維安警戒

▲新竹市長高虹安率警察局長許頌嘉等相關人員，前往人潮密集的新竹大遠百實地巡視維安勤務。（圖／新竹市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北車站昨晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成4死、11傷。為防止後續模仿效應發生，新竹市長高虹安今(20)日率警察局長許頌嘉等相關人員，前往人潮密集的新竹大遠百視察維安勤務，了解百貨業者與警方的聯繫及應變機制，並要求持續落實安全管理與演練。

高虹安表示，市府高度重視市民生命與財產安全，已立即要求警察局全面強化轄內重要交通節點及人潮聚集場所的安全維護措施，務求讓市民安心生活、安心出行。

廣告 廣告

高虹安指出，百貨商場及大型公共場所是市民日常通勤與消費的重要場域，市府對任何危害公共安全的行為皆採取「零容忍」態度。她已責成警察局超前部署、強化勤務，透過提高巡邏密度、精進即時應變能力，以及推動跨單位聯防，讓市民安心出門、平安返家，全力守護市民安全。

許頌嘉指出，因應台北車站發生丟擲煙霧彈及傷人事件，警察局除持續加強台鐵新竹車站及周邊巡守外，亦同步針對轄內大型百貨商場及人潮密集處所強化維安警力部署。包含新竹大遠百、巨城購物中心等重點場域，均已納入重點巡守與機動應變範圍，以提升見警率與即時處置能力。

許頌嘉說明，今日15時由轄區第三分局南門派出所警力會同百貨公司及活動單位相關人員，針對商場內外疏散動線、高風險區域及緊急應變流程逐一檢視，建立明確防處機制，並強化通報與協調流程，以預防類似突發事件發生。

市府提醒，市民外出時務必提高警覺，留意周遭環境，若發現可疑人、車或異常狀況，請立即撥打110通報警方，市府將持續精進警政作為，結合業者與市民力量，共同守護城市安全。

▲新竹市警察局全面強化百貨與購物中心人潮聚集處維安。（圖／新竹市福政府提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

網傳北捷砍人張文是中國籍？顏若芳「提三要求」：嚴緝造謠假訊息

北捷隨機殺人案4人喪生！AIT哀悼：與台灣人民站在一起

北捷隨機砍人釀4死！蔣萬安下令全市戒備升級 演唱會設安檢門