防堵地面師詐騙 新北地政首創獨居長者系統註記

〔記者賴筱桐／新北報導〕日本影集《地面師》描繪詐欺集團透過偽造文件和冒充身分進行不動產詐騙，近年也有「台版地面師」的真實案例。因應詐騙手法推陳出新，新北市政府地政局加強宣傳力道，全國首創獨居長者系統註記，若長輩名下不動產異動，地政系統會自動跳出提醒，再通報警方和社會局介入關懷，守護長者財產。

新北市地政局長汪禮國今天在市政會議報告指出，由於詐騙案件層出不窮，不肖地面師利用專業知識犯案，民眾不動產安全面臨極大風險，地政局擴大防詐宣導力道，並發起「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者等單位，架構不動產安全防護網，發揮及時阻詐、守護民眾財產的功能，截至目前累計關懷提問5900件，成功阻卻14件不動產詐騙案，挽回民眾近8000萬元身家財產。

汪禮國表示，今年新北地政全國首創獨居長者系統註記，經清查，社會局列管的獨居長者有9000多人，其中4000多人名下擁有不動產，社會局提供名冊給地政局在系統上註記，當長輩本人或其他人辦理不動產移轉或設定抵押權時，先由地政人員關懷提問，同步通報警察局和社會局，派員訪談確定情形，其中曾遇到一件案例，經訪談確認無誤，達到把關作用。

不過，外界憂心恐涉及個人私產個資外洩問題，市長侯友宜表示，辦理地籍異動即時通時，可以選擇通知哪一位親友，這要尊重長輩本人意願，至於獨居長者在地政系統註記則是提醒的方式，市府相關單位主動關懷，避免長輩財產被詐騙集團騙走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市地政局長汪禮國今天在市政會議進行專案報告。(記者賴筱桐攝)

