防堵晶片走私中國 學者籲以刑法管控

儘管美國政府有條件開放輝達H200晶片進入中國市場，但中方直至今日在枱面上仍拒不購買。然而，根據媒體查閱相關採購紀錄卻發現，中國至少有7所支援解放軍和軍工產業的大學，正設法取得輝達H200，其中除了透過第三方仲介商購買外，更以租用海外資料中心晶片運算能力服務方式取得算力。學者形容打擊晶片走私已經成了美中貓捉老鼠的新態勢，而為避免台灣成為全球晶片產供鏈的破口，政府有必要祭出嚴格的刑法進行晶片的管控。

中國枱面上拒買H200 枱面下走私進口

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儘管美國川普總統在2026年1月已放寬晶片出口管制，准許輝達H200等AI晶片售予通過美國政府審查的中國廠商，但是中國政府卻在宣稱支持國產半導體自主化的考量下，限制中國企業購買美國先進AI晶片。

然而，《彭博社》根據採購記錄與文件卻發現，中國至少有7所支援解放軍和軍工產業的大學，正設法取得輝達H200的AI晶片。其中，「北京航空航天大學」「西北工業大學」名列中國「國防七子」，甚至還因協助解放軍發展核武而被美國商務部列入實體名單，其他還有「北京理工大學珠海學院」及「中國科學技術大學」等學校。

國防七子帶頭 凸顯中美晶片研發存在技術代差

不僅如此，超過25家與解放軍有關連的中國大學，也已在使用或嘗試取得輝達的舊世代AI晶片，在在顯示北京雖然嘴上說要科技自主，不願採購H200，但卻透過其他管道取得相關的晶片算力，說明了中美在晶片的研發上，確實存在明顯的技術代差。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員王綉雯說：『連國防七子都這樣做的話，那可見整個中國，他們的晶片的能力就是沒有辦法追得上輝達的晶片，而且這個H200 架構叫做Hopper ，是輝達晶片裡面在Blackwell跟Rubin後面，就是說在這個Hopper之後，它還出了Blackwell跟Rubin的系列，那現在最新的已經到Vera Rubin 就是他這次在Computex展示的，所以你可見得那個技術代差，都看得出來。』

走私手段「化整為零」 三大灰色路徑曝光

只是，中國究竟是用什麼方式走私進口這些晶片？台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真就觀察到，中國最慣用的3種灰色手法，除了用多層次轉口貿易與空殼公司，在轉運洗產地後，再透過走私或邊境貿易流向中國外，還有就是改裝降規版晶片，再利用軟體優化、超頻技術或硬體改裝等方式，突破美國商務部原先設定的算力限制。

另外，最值得注意的還是透過租用雲端服務的管道，則是目前最難防堵的漏洞。劉佩真進一步解釋，利用這種方式，中國機構不需要實體擁有晶片，而是透過遠端方式，租用位於新加坡、馬來西亞或歐洲等第三方的雲端服務商。在法規定義上，這屬於「購買服務」而非「購買硬體」，因此能避開出口管制。

她說：『這個其實也是在過去這幾年比較難以防堵的漏洞，因為中國的企業或者是研究機構，他可能不需要實體上去擁有晶片，他或許可能就是在新加坡或者是馬來西亞、歐洲等，這個第三方的雲端的服務商去遠端租用輝達相關的一些比較高階的晶片算力來訓練模型，這個在法規的定義上，可能就屬於是購買的服務，而不是購買硬體，所以這個部分可能就會被列入，未來在美國會比較強化，希望雲端的運算業者要落實去審查客戶的這一塊。』

人力及技術有限 打擊晶片走私如同貓抓老鼠

劉佩真說，雖然美方目前正研議強化監管，要求雲端運算業者落實相關的審查，但實際上防堵的成效仍相當有限，除了全球供應鏈複雜性非常高之外，跨國網路的匿名性也會使得美方比較難以進行審查，再加上美方在海外實地查核人員匱乏，即使目前有遠端的晶片追踪系統，也難以從每天數百萬計的晶片流向中逐一追踪，也讓這場打擊晶片走私行動成了美中貓抓老鼠的新態勢。

學者籲以晶片走私罪刑化

也因此，面對中國層出不窮的規避手段，劉佩真和王綉雯都傾向贊成政府能透過修法或立法手段，將晶片走私「罪刑化」，能對違法業者產生更大的威懾作用。

劉佩真說：『那跟過去用比較輕微的偽造文書起訴的漏洞把它彌補起來，那我覺得這個部分，當然就是美方他必須要跟中國較真，他會用更嚴格的方式去審查，但是比較值得一提的是儘管透過這樣的法令，當然一方面其實也會增加現有這些跟美國緊密合作的全球供應鏈，可能未來在合規的成本上都會提高。』

地緣政治下的生存抉擇 台灣半導體須走出商業邏輯

劉佩真強調，這是一場地緣政治下的「生存抉擇」。雖然短期內會增加合規成本、犧牲部分中國市場的輸出彈性，但這能換取台灣在戰略上的互信，以及高科技供應鏈的長期安全，也象徵了台灣半導體正從過去純粹的「商業邏輯」中，逐漸轉型為符合地緣政治中國際科技陣營裡的一員。