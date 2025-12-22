防堵模仿效應 陳其邁宣布跨年維安升級、掃蕩非法行為

台北捷運19日發生駭人聽聞的隨機攻擊事件，釀4死多傷，跨年隨即到來，高雄市長陳其邁不敢大意，他於22日受訪時強調，後續將實施跨年晚會實兵演練，並提升維安強度，強力掃蕩非法行為。（洪浩軒攝）

台北捷運19日發生駭人聽聞的隨機攻擊事件，釀4死多傷，隨後引起模仿效應，各地發生多起恐嚇、突發案件，導致人心惶惶。跨年隨即到來，高雄市長陳其邁不敢大意，他於22日受訪時強調，後續將實施跨年晚會實兵演練，並提升維安強度，強力掃蕩非法行為。

針對媒體問及跨年晚會是否強化維安？陳其邁指出，高市府將於23日由警察局主導，實施各項兵棋推演，也會於29日操作實兵演練，務必確保過年期間、各式大型活動會場及大眾運輸安全。他也要求警方在年末必須提高維安強度，強力掃蕩所有非法行為，如果有涉及到維安，不管在社群媒體恐嚇，或是不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力全力排除。

