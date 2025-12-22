防堵模仿效應 陳其邁：跨年維安升級

▲高雄市長陳其邁今天宣布，將在23號進行各項兵棋推演，29日也將做實兵演練。務必確保包括跨年或各式各樣的活動的秩序與安全。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對台北捷運19日發生隨機攻擊事件，釀4死多傷，後續所可能引發的模仿效應，高雄市長陳其邁今（22）日接受聯訪時強調，後續將實施跨年晚會實兵演練，首先將在23號會由高市警局主導來進行各項兵棋推演，29日也將做實兵演練。務必確保過年期間，不管在大眾運輸及大型群眾聚會，包括跨年或各式各樣的活動的秩序與安全。

▲陳其邁要求警方在年末必須提高維安強度，也必須強力地掃蕩非法。（圖／高市府提供）

因應台北車站攻擊事件，高市警局在第一時間即全面提升維安，包括提升見警率，在重要的場站，以及人潮擁擠的地方，除了增加動員的警力234位之外，在高雄車站也增加派遣34位優勢警力，全面提升戒備。

廣告 廣告

陳其邁要求警方在年末必須提高維安強度，也必須強力地掃蕩非法。如果有涉及到維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是所謂這種不當危及公共安全的行為，一定用優勢的警力全力排除。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

15萬人次一起嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會 1小時神復原

「2026台南好young」演唱會國內外卡司齊聚 吸引15萬人次

「2026台南好young」演唱會 強化維安讓市民安心同樂