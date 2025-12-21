即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

北捷台北車站、中山商圈19日晚間發生無差別攻擊事件後，2025台北國際馬拉松賽事今（21）日清晨6時30分隆重登場。台北市政府如臨大敵，警局增派314名警力，共693人投入維安，這是相較於過去1倍的警力建置，市長蔣萬安更偕同台北市警察局長李西河前往位於台北田徑場的馬拉松賽事應變中心，視察維安整備情形。李西河受訪時表示，此次維安勤務聯合11個警分局、台北市刑事警察大隊及保安警察大隊合作規劃，期盼將相關工作做到「滴水不露」。





蔣萬安視察時指出，今日是台北國際馬拉松正式賽事的第一天，也是發生1219不幸重大無差別攻擊事件之後，第一個大型活動，他首先要請同仁絕對不能掉以輕心，絕不鬆懈、全神貫注，由於馬拉松賽事大概全程5個多小時，一直到最後頒獎才結束。

快新聞／防堵模仿犯！台北馬拉松如臨大敵 李西河統籌693警力、蔣萬安親視察

蔣萬安視察台北田徑場。（圖／北市府提供）

他表示，過程中不希望有任何狀況發生，但若一旦發生，希望同仁即刻危機處理緊急應變；第二，警局這次特別增派警力，增加341位、共693位，這是相較過去的一倍。

蔣萬安透露，台北市副市長林奕華與台北市政府副秘書長俞振華，今早也有到場了解維安勤務的整備狀況，警察同仁裝備齊全，就是要讓整個賽事圓滿安全；第三，這次賽事的過程，也是在1219不幸事件之後的標準，意即接下來台北各種大型活動，必須要以這樣的標準來進行，包括接下來的跨年晚會，不希望有任何模仿行為出現，「但我們不能排除」。

蔣萬安喊話，市府的同仁要思考，若過程中一旦有人恐嚇，或是留言某處有爆裂物，要如何處理、應變與通報，並把這些意見與局所其他同仁交換及討論。

針對台北市警局增派341位警力一事，李西河說明，包含11個分局、市刑大及保安警察大隊共同執行，刑大部分屬於特殊警力，以及特勤中隊，另外11警分局則是在馬拉松路跑賽事的沿途分工，大家一起進行勤務規劃。







原文出處：快新聞／防堵模仿犯！台北馬拉松如臨大敵 李西河統籌693警力、蔣萬安親視察

