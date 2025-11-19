防堵洗錢且沒人用！中華郵政明年停辦國際匯票

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

中華郵政宣布，自明年元旦起，將停止辦理「國際郵政匯票業務」，原因包括全球金融帳戶普及、跨國匯款電子化普及、紙本寄遞速度慢且具遺失及洗錢風險等因素。中華郵政表示，國際郵政匯票市場需求逐年下降，近3年已無人使用，且不符合現代金融監理要求，未來將以電文匯款（SWIFT）為主要跨國匯款方式，並提醒有跨境寄款需求的民眾改以電匯辦理。

中華郵政宣布，自明年元旦起，將停止辦理「國際郵政匯票業務」。（圖／翻攝Google Maps）

中華郵政表示，國際郵政匯票為早年各國郵政合作的跨境匯款服務，設計於金融帳戶尚未普及的年代，可供沒有銀行帳戶的收款人領取海外款項。以台灣為例，匯款人提供受款人的姓名與地址後，中華郵政會將資料寄送至受款國郵政機構，再由當地郵政開立紙本匯票通知受款人領取。

但此流程需跨國寄遞紙本文件，速度慢、成本高，寄送過程也可能發生遺失或延誤。由於受款人無須提供銀行帳戶，金流過程容易產生斷點，增加洗錢風險。在全球反洗錢規範收緊下，國際郵政匯票逐漸不符合現代金融監管需求，各國郵政機構也陸續停止提供相關服務。

中華郵政指出，目前跨國匯款以電文匯款（SWIFT）為主流。SWIFT是全球銀行使用的標準化通訊平台，可傳輸匯款指令並確保金流可追蹤。匯款人提供收款銀行資料後，中華郵政會發送電文至受款銀行，核對無誤後即可將款項匯入帳戶，作業程序較快且可追蹤。

