防堵洗錢 中華郵政宣布2026年起停辦1業務

中華郵政近日宣布，自 2026年1月1日起，將正式停止辦理「國際郵政匯票業務」。（圖／翻攝自Google maps）





中華郵政近日宣布，自2026年1月1日起，將正式停止辦理「國際郵政匯票業務」。中華郵政說明，隨著全球金融帳戶普及、跨國匯款全面轉向電子化，加上紙本匯票寄送耗時、遺失風險與洗錢疑慮增加，國際郵政匯票的市場需求已大幅下滑，中華郵政因此決定退出此項傳統業務，未來跨國匯款將以電文匯款（SWIFT）為主要方式。

該服務興起於金融帳戶尚未普及的年代，能協助沒有銀行帳戶的收款人領取海外匯款。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

中華郵政指出，國際郵政匯票是早年各國郵政機構相互合作的跨境匯款服務。該服務興起於金融帳戶尚未普及的年代，能協助沒有銀行帳戶的收款人領取海外匯款。以台灣為例，匯款人向中華郵政提供受款人的姓名與地址後，中華郵政會將相關資訊寄送給受款國的郵政機構，再由當地郵政開立紙本匯票並通知受款人前往領取。

而這項流程需要跨國寄遞紙本文件，速度慢、成本高，匯票寄送途中亦可能面臨遺失或延誤風險，且由於受款人無須提供銀行帳戶，金流過程容易產生斷點，增加洗錢風險。在全球反洗錢規範日趨嚴格的環境下，郵政匯票逐漸不符合現代金融監管需求，各國郵政機構也陸續停止提供類似服務。

依據流程，匯款人向中華郵政提供收款銀行及帳戶資料後，中華郵政會發送SWIFT電文至受款銀行。（示意圖／翻攝自pixabay）

中華郵政表示，近年跨國匯款已以電文匯款（SWIFT）為主流。SWIFT由環球同業銀行金融電訊協會所建立，是全球銀行沿用的標準化通訊平台，可安全傳輸匯款指令，並確保金流能夠追蹤。依據流程，匯款人向中華郵政提供收款銀行及帳戶資料後，中華郵政會發送SWIFT電文至受款銀行，經核對無誤後即可將款項存入受款人帳戶，整個作業快速、安全且透明。

中華郵政強調，停止國際郵政匯票的主要原因包括，市場需求快速下降、全球客戶多以帳戶對帳戶匯款方式往來，以及國際反洗錢規範收緊，使紙本匯票不再符合實務需求。此外，紙本寄遞程序漫長，已不符目前民眾對跨國匯款快速性與可追蹤性的期待。中華郵政呼籲，未來如有跨國寄款需求，民眾可改以電文匯款辦理，將持續配合國際金融趨勢及監理要求，提供更安全、高效的匯款服務。

