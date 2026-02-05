防堵漢他病毒 台北市環境清潔週加強宣導防鼠「3不原則」

台北市環保局動員12行政區各里環保志義工進行環境大掃除。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日台北市大安區傳出漢他病毒，農曆新年也將到來，台北市環保局今(5日)舉辦「115年環境清潔週誓師活動」，與衛生局、市場處、公園處等跨單位合作，動員12行政區各里環保志義工進行環境大掃除。居於大安區大學里的台北市副市長林奕華也參與大掃除，同時宣導「不讓鼠吃」、「不讓鼠來、「不讓鼠住」的防鼠3不原則。

環保局表示，這次誓師活動除號召市民落實戶內外環境清潔，也宣導民眾關注的漢他病毒問題。並提到需修補孔洞以免老鼠鑽入，排水管需加裝鐵紗網，另外常擺在後巷的廚餘也要加蓋防老鼠食用。

衛生局大安區健康中心表示，若看到老鼠留下的痕跡或範圍，清潔時要先做好個人防護，不要使用掃把或是吸塵器等易揚起灰塵的工具。採濕式清潔方式，將廢紙或抹布泡入稀釋過的漂白水，把老鼠的糞便、尿液等包起來後，放入塑膠袋密封再丟到垃圾袋處理。

健康中心提到，漢他病毒是透過老鼠傳播，故稱為人畜共通傳染病，但目前沒有實證會造成人傳人，呼籲民眾不用過度恐慌。

台北市環保局今(5日)舉辦「115年環境清潔週誓師活動」。(記者蔡愷恆攝)

市場處表示，會加強市場及夜市攤商管理與環境清理，並提醒攤商勿將垃圾包放置過夜；公園處正針對公園周邊及行道樹樹穴加強巡檢清理，並封閉可能的鼠洞、夯實泥土。

環保局補充，為維持居住環境及市容街道的整潔美觀，環境清潔週期間(6日至13日)將加強沿街垃圾不落地收運作業。

