防堵漢他病毒 蔣萬安：已召集全市12行政區大清消

近日台北市大安區傳出確診漢他病毒死亡的病例，隨著農曆年節將至，台北市長蔣萬安今天(5日)表示，北市第一時間已啟動應變機制，包括有效投藥、區域範圍內清消，他也已召集全市12個行政區全面地毯式清消，並結合全北市公有市場、夜市商圈進行全面清潔，不遺漏任何環節。

台北市大安區一名70多歲男性確診本土漢他病毒，發病8天後死亡，成為國內今年首例感染漢他病毒死亡的病例，引發外界高度關注。

台北市長蔣萬安5日下午視察「跨縣市多車站無差別攻擊危安演練」後受訪時表示，今年發生第一起漢他病毒致死事件後，北市府各局處第一時間便已即刻啟動應變機制，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消等。

蔣萬安指出，今天上午他也召集全市12個行政區進行大清掃，並結合全市市場進行全面清潔，不遺漏任何環節。蔣萬安說：『(原音)我已經召集全市12個行政區全面地毯式的清消，以及環境整潔，還有結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔，以及公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。』

蔣萬安並說，農曆年節將至，市民朋友進行室內各項清掃工作時，要謹記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔。另外，他也特別提醒民眾大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。(編輯：許嘉芫)