防堵無差別攻擊！蔣萬安：實施大規模演練 擬發細胞簡訊示警

台北市長蔣萬安今（21）日宣布，因應北捷重大治安事件，台北市將啟用細胞簡訊警示系統，未來突發事件發生時周邊民眾將即時收到簡訊。跨年晚會維安全面升級，部署防爆車、防報犬及特勤小組，並編製防範教材提升市民自保能力。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，市府已確定朝向啟用細胞簡訊（Cell Broadcast）系統，一旦發生突發事件，周邊附近民眾將即刻收到簡訊提高防範意識。他特別責成消防局、警察局儘快完成演練並落實，希望透過科技手段讓市民第一時間掌握危機資訊。

針對即將到來的跨年晚會，蔣萬安指出，市府將提高整體戒備規格，部署車阻、特勤小組、保安小組，並出動防爆犬、防爆車進駐，周邊場域將進行地毯式全面檢查。此外，市府也將加強保安警力支援，確保民眾安全。

北捷重大治安事件造成多人傷亡。（圖／翻攝畫面）

在1219事件後首場國際大型活動台北國際馬拉松方面，蔣萬安一早即到賽場現場巡視。他表示，本次賽事增派341位警力，總警力達693位，相當於過往一倍，22個站點都加派警力，特勤小組也已進駐，確保賽事安全圓滿。

蔣萬安也宣布，市府將編製應對無差別攻擊的文宣教材，要求警察局、消防局、衛生局、教育局擬定市民面對危機事件的第一時間應處做法。教育局將讓各級學校學生從小建立防範意識，提升全民自保能力，讓民眾知道如何正確應對突發狀況。

