防堵狼社工 衛福部擬設查詢平台

高雄市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠涉嫌誘拐、性侵未成年少女，事後還透過擔任社工的妻子查詢偵辦進度。衛福部表示，衛生局已依違反《社工師法》將何建忠移送懲戒，最重可廢止執業執照與社工師證書，未來會研議比照狼醫查詢平台，設置社政單位的「狼社工」查詢平台。

何建忠涉嫌利用職務，查詢脆弱少女個資，誘拐並性侵得逞，遭高雄地檢署起訴並求刑10年6個月，何妻也被查出涉嫌洩漏報案進度。何過去曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」，衛福部日前強調將撤回獎項。

衛福部社會救助社工司司長蘇昭如說，何建忠夫妻檔都有社工師執照，民國112年《社會工作師法》部分條文修正後，已明訂犯下性侵、性騷擾、兒少性剝削等罪，經判決確定後不得充任社工師，已充任者則撤銷或廢除其證書。

蘇昭如表示，此案仍未判決確定，但同法第17條之一規定，涉嫌重大過失、未遵從倫理、違反保密原則等，可由社工師公會或主管機關移付懲戒，最重可廢止執業執照與社工師證書。目前夫妻2人均被解聘，高雄市衛生局近日已將何建忠移付懲戒，懲戒委員會須在3個月內做成決議。

蘇昭如強調，社工是助人的工作，何建忠的行為絕對不可以，且必須受嚴厲譴責。未來判刑確定，依兒童及少年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法、身心障礙者權益保障法、長期照顧服務機構設立標準等規定，如有相關情事不得擔任相關機構負責人或工作人員。

至於未來是否比照狼醫，在社政單位也設立「狼社工查詢平台」，揭露社工人員涉案及懲戒相關訊息，蘇昭如說，這是可參考的作法，但需要更廣泛討論即取得共識，衛福部會檢視相關法規後進行研議。