防堵環境污染 衛工處提醒水肥清除需委託合法業者

記者王誌成／台北報導

台北市工務局衛生下水道工程處十三日提醒，尚未完成污水下水道接管的住戶在委託清除水肥時，必須確認業者持有合法的廢棄物清除許可證，且清除項目需標明為「水肥或糞尿等廢棄物」（代碼D-0104）。同時，呼籲業者在清運過程中做好車輛密閉及防漏措施，避免影響環境。

衛工處長黃群表示，為滿足市民需求，迪化污水處理廠設置臨時水肥投入站，提供合法處置管道，並呼籲市民申請污水下水道接管，以提升居家環境衛生。

廠長黃邰聰指出，台北市已訂定相關水質標準，民眾如需清理水肥，務必委託持有合法許可證的業者。衛工處將對進入投入站的水肥車進行即時ＰＨ值檢測，確保水質符合規定。

衛工處再次呼籲，水肥清除業者在運送過程中必須加強車輛密閉性，避免影響周邊環境。此外，符合特定條件的市民可申請化糞池補助，每套金額新台幣六萬五千元至十五萬元不等。