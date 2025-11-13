防堵登革熱 嘉義市環保局籲落實「巡、倒、清、刷」

為防範登革熱疫情擴散，環保局呼籲務必落實居家環境整潔與積水容器清理／嘉義市府提供





嘉義市政府環境保護局指出，根據疾病管制署統計，今年截至10月底全國已累計25例本土登革熱病例。為防範疫情擴散，呼籲市民朋友務必落實居家環境整潔與積水容器清理，因為任何積水容器都可能成為登革熱病媒蚊孳生的溫床。

環保局表示，登革熱防治的關鍵在於「消除孳生源」，只要主動清除居家環境中可能積水的容器，就能有效阻斷病媒蚊繁殖鏈，守護自己與家人的健康。雖然近日天氣逐漸轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動與繁殖，且氣溫尚未低於病媒蚊停止活動的臨界值。

因此，特別提醒市民朋友要持續落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器，以降低病媒蚊孳生風險。特別注意屋頂、陽台、庭院及地下室等容易被忽略的角落，仔細檢查所有可能積水的物品，例如廢輪胎、花盆底盤、水桶、花瓶、保麗龍箱、帆布皺摺處等。應將積水倒掉後刷洗乾淨，倒置或妥善收納，避免再次積水。若為不再使用或廢棄物品，應立即丟棄並交由垃圾車清運，避免成為病媒蚊繁殖場所。

環保局也提醒市民朋友，若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史，落實防疫工作。最後呼籲一起加入「巡、倒、清、刷」行動行列，從日常生活中落實防疫，保持環境整潔，攜手杜絕登革熱，共同守護健康家園。

