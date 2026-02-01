防堵禽流感跨境入侵 新北動保處突擊查核禽場守食安

（記者陳志仁／新北報導）氣溫驟降進入禽流感好發季節，且鄰近日本、韓國疫情頻傳，新北市政府動物保護防疫處全面拉響防疫警報；近日加強轄內禽場、集籠場及屠宰場防疫查核，並突擊檢查三峽「弘道養雞場」等重點場所，嚴防病毒隨候鳥跨境傳播，守護市民食安。

圖／動保處會同防檢署查核台北市集籠場清洗消毒。（新北市政府動保處提供）

位於三峽山區的「弘道養雞場」為北部規模最大的紅羽土雞供應來源之一，因飼養管理與產品品質優良，近年更獲選為雞精原料供應場；動保處指出，針對此類高風險與高供應量禽場，防疫查核毫不鬆懈，除每月不定期進行禽隻採樣與病毒篩檢外，也嚴格要求禽舍圍網網目須符合規格，確實隔絕野鳥進入。

弘道養雞場飼主黃正治表示，在動保處長期提供生物安全輔導、防疫物資與技術的協助下，雞場防疫作業日益完善，至今仍維持禽流感「零檢出」紀錄，讓消費者能安心選購國產雞肉產品。

動保處說，依最新監測資料顯示，候鳥遷徙路徑上游的日本與韓國已通報約300起禽流感案例，而台灣南部高雄、臺南沿海地區，也已在野鳥排遺及黑面琵鷺身上檢出高病原性禽流感病毒，防疫情勢不容輕忽；新北市自114年10月至115年1月止，已累計訪視並消毒養禽場116場次，屠宰場及集籠場等高風險場域消毒110場次，若查獲圍網網目不符規定，將依法裁罰。

動保處處長楊淑方呼籲，民眾切勿購買來源不明的禽鳥及蛋品，落實「五要六不」原則，禽肉與蛋品須充分加熱熟食，勤洗手並避免觸摸眼、鼻、口等黏膜，非必要情況下避免進出養禽場與活禽市場；若出現發燒或呼吸道症狀，應配戴口罩並儘速就醫，共同防堵禽流感入侵，守護市民健康與禽肉安全。

