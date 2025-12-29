防堵綠鬣蜥北進防線！ 苗栗年除31隻 三灣見首例

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣是綠鬣蜥入侵的北進防線，為了要避免牠們再往北入侵，苗栗縣府積極展開防堵，今年在綠鬣蜥常出沒的頭份市，已經移除了31隻。不過25日在苗栗三灣，也首次發現綠鬣蜥的蹤跡，當時遭到農民斷尾，沒有成功捕捉。苗栗縣府不敢大意，已經委託生態公司要來調查，綠鬣蜥的族群有沒有往外擴散的現象。

一隻體型大的綠鬣蜥被民眾抓在手中，牠被捕獲的地點就苗栗頭份市新華里，是當地綠鬣蜥常出沒的地點，綠鬣蜥，是外來入侵物種，不只繁殖力強加上沒有天敵，在台灣已經造成生態危害，為了避免數量氾濫，各地都在積極嚴防，苗栗作為綠鬣蜥入侵的北進防線，同樣不敢掉以輕心，自從發現蹤跡後，從縣府農業處到各鄉里展開防堵。

農民說：「當然是會嚇一跳，因為沒有見過，電視上有，我會通報。」在苗栗縣今年12月總共通報2件綠鬣蜥蹤跡，1隻在頭份被捕獲，另外一隻在三灣鄉被發現，同時也是三灣鄉首例，不過這隻綠鬣蜥沒有成功被捕，而是遭農民斷尾。

苗栗縣農業處副處長蔡政新說：「所以我們現在委託生態專業顧問公司，是不是這兩個地點，生態的族群是不是有關連性。」

農業處統計，在2025年頭份市總共移除31隻綠鬣蜥，如今在三灣也發現綠鬣蜥的蹤跡，將委託專家調查，是否有族群往外擴散的可能，同時也提醒民眾要提高警覺，如果發現綠鬣蜥，不要自行捕捉或接觸，盡速通報鄉公所，配合縣府防治避免牠門形成更穩定的族群，危害當地的農作物跟環境。

