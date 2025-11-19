防堵芬普尼雞蛋 衛福部擴大稽查洗選場「年底前100件」

衛福部食藥署今天上午已發函地方衛生局，針對離開畜牧場到場外的洗選場，也就是衞生機關監管的洗選場擴大稽查，預計今年底前額外抽驗100件。（示意圖／本報資料照）

芬普尼蛋風波未平，衛福部長石崇良今天（19）表示，本周已開始擴大後市場稽查，如有新檢出問題雞蛋，將第一時間公布。食藥署副署長蔡淑貞說明，除了既有的稽查外，今年底前將針對衛政機關監管的洗選場，額外抽驗至少100件雞蛋。

彰化縣衛生局9日證實，文雅畜牧場管制期間，除了4萬顆雞蛋外流到台中，還有1萬顆雞蛋外流至新北市。石崇良今天赴立法院社福及衛環委員會前受訪表示，過去縣市之間都有通報機制，將流向通知所在地的衛生單位，前往稽查並下架，也會加強與農政單位合作。

為安定民眾恐慌，石崇良表示，本周已開始雞蛋擴大稽查，除了原本文雅畜牧場出產的蛋，如果有新的檢驗結果，會第一時間向大家公布。後市場查驗今年已經查了400多件，可能還剩50件，除了常規的之外，還會擴大稽查。

石崇良補充，將優先針對編號C（籠飼）的雞蛋擴大稽查，做法是由農業部提供名單，衛福部針對高風險產品進行稽查。蔡淑貞說明，衛政單位依據農政單位所提供的洗選場資料，依風險評估後抽樣，例如彰化縣有900多家畜牧場，抽驗比率就會較高。

蔡淑貞表示，今天上午已發函地方衛生局，針對離開畜牧場到場外的洗選場，也就是衞生機關監管的洗選場擴大稽查。預計今年底前額外檢驗100件，其中55％為高風險產品。她補充說明，部分洗選蛋場是附設在畜牧場內，由農業部畜牧司主責。

蔡淑貞強調，畜牧場端把關最重要，生產沒監管好，要嚴正指責。一旦進入洗選場及後市場，都是揭露實際狀況，衛政單位絕對嚴格把關。

