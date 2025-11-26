防堵蘇丹紅化妝品入侵 石崇良：擬納後市場查驗項目

生活中心／台北報導

台灣首見化妝品驗出蘇丹色素，立委質疑邊境檢驗鬆散，衛福部長石崇良強調，輸入的化學品，並非所有都用在化妝品中，因此各國多以製程管理為主，但避免事件重演，將研擬蘇丹紅納入後市場查驗項目，食藥署長姜至剛則研判，是新加坡原料廠蓄意添加，但進口商未善盡把關責任，重罰500萬元。

立委（民）楊曜vs.食藥署長姜至剛：「推論不太是，應該是污染到了，應該是高度可能是添加，所以我們才會這麼重罰。」

台灣首次在化妝品中，驗出蘇丹紅，風波再擴大，從18項增加到20項產品中標，食藥署長姜至剛研判，新加坡原料廠是蓄意添加。

立委（民）楊曜vs.食藥署長姜至剛：「我一個學弟皮膚科的，他就覺得怎麼國際，有這樣的訊息跟我講，那我就很警覺地，請同仁去查，查了之後發現，這原料進口的時候，他報單的分類的號列，其實是用所謂的，其他植物性的著色料。」

當初業者是報驗植物性著色原料，沒想到竟然含有高濃度蘇丹紅。食藥署調查新加坡原料廠商，透過台灣進口商亦鴻公司，輸入有問題原料，波及多家業者。進口商未善盡把關責任，被重罰500萬元，全案移送檢調，但立委質疑衛福部邊境檢驗鬆散。





立委（民）楊曜vs.食藥署長姜至剛說：「那他有沒有登錄是化妝品原料，他登入進來的時候，是植物著色劑，所以他的用途不見得，是只是在化妝品而已。」

立委（國）王育敏vs.衛福部長石崇良說：「那就是一個很大的漏洞啊，隨便他加，化妝品的管理，它的來源它的原料，就是很多化學品，所以沒有辦法從源頭管理，所以都是在製造端，跟後端的後市場管理。」

石崇良表示，從邊境輸入的化學品，並非所有都提供給化妝品，因此各國多採成品與製程管理為主，但為了防範，將研擬未來在市場端，開始檢驗蘇丹紅。

衛福部長石崇良說：「後市場的監測，過去歷年也已經，化驗了數千件，包含重金屬微生物，會把蘇丹紅列為，在查驗的時候的項目之一。」

衛福部也將輔導900多間製造商，在明年7月前完成GMP認證，強化原料辨識能力及製程管理，避免"紅害"重演。

