防堵詐騙車手提領！財政部擬推「ATM領錢要露臉」 金管會回應了

財政部擬推動ATM領錢要露臉。（示意圖／Pexels）

為加強防詐，財政部在近日召開的公股金融事業例會中，要求公股銀行持續強化自動提款機（ATM）的安全機制，並提出研議限制遮蔽臉部者提領現金的構想。對此，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，雖目前以鼓勵方式推動，但因涉及「ATM設置成本、臉部辨識技術成熟度與民眾接受度」以上三點，未來將再與銀行公會等單位研商具體可行方案。

政務次長阮清華在會中特別強調，應提升ATM即時偵測能力，例如辨識使用者是否戴著口罩、安全帽或墨鏡等遮蔽物，若偵測到臉部被遮擋，可透過跳出提示或限制提款等方式進行阻擋，降低詐騙風險。他指出，這項措施有助防止詐團車手利用ATM提領不法資金。

根據法務部統計，逾八成詐騙案件中的車手在提款時會刻意遮臉，以規避監視器辨識，因此提升ATM辨識能力被視為提升金融反詐防護力的重要手段。

張嘉魁指出，許多詐騙集團利用ATM作為金流斷點，讓追查變得困難。為此，部分銀行已在特定自動化服務區試行防詐ATM功能，當機台偵測到使用者臉部有遮蔽，如戴口罩或安全帽，便會發出警示音，提醒本人及周遭人員。

此舉除可延遲提款時間，也產生嚇阻效果。他說：「警示音一出，旁人會注意到，車手就會感到壓力，不敢久留。」

至於是否全面推行此類機制，張嘉魁表示，仍需評估技術成熟度、銀行的實務操作意願及整體可行性。初步檢視後，目前法規並無限制，未來將進一步邀集銀行及相關單位開會，研議臉部辨識示警功能的導入方案與契約配套。

