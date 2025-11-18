防堵詐騙 南投警察局攜藝人黑面代言反詐

【記者林玉芬/南投報導】政府普發一萬元，慎防被詐，縣長許淑華表示，詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，打詐是重要工作，南投縣警察局及各單位，全力防堵詐騙，呼籲民眾如發現不法，要勇於檢舉。



南投縣政府警察局18日在半山夢工廠，舉辦反詐記者會，縣議員林儒暘，各宮廟及團體參加外，藝人黑面也擔任反詐騙的代言人，盼全民提高反詐意識。

許淑華表示，詐騙是近年來最嚴重的治安問題，政府普發現金一萬元，很多民眾收到一些詐騙相關訊息，提醒民眾多一份警覺，就能保住荷包。

縣警局表示，政府普發一萬元現金，不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或是要求你「點連結、輸資料、付手續費」才能領現金，如接到訊息「普發現金加碼送」、「限時回饋」等假連結，一律是詐騙。

記者會中，二位被詐騙的民眾及家屬，現身說法，詳述被詐騙過程，詐騙手法雖不同，但不法人士利用人性弱點，取得民眾信任後，通常會通告「好康」，再利誘限時投資，民眾發現被騙，為時已晚，一位受害家屬甚至哽咽說，被害人為此接受精神科治療，家人十分心痛。

南投縣政府警察局長謝宗宏表示，南投縣114年10月份受理詐欺件數計210件、財損4,272萬元，較去年同期減少37件、金額減少6,355萬元；另警察局114年1至10月間打擊詐欺查獲詐欺集團56件、成員503人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得1億3,653萬餘元，較去年同期，查緝詐騙集團增加18件、詐欺成員數增加99人；另在警民協作成效，與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙552件，總攔阻金額2億3,142萬餘元，較去年同期件數增加62件、金額增加4,170萬元，總計替縣民守護財產達3億6795萬元，「打詐南投隊」以行動展現決心，以數據證明成效。