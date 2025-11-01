防堵豬瘟 台南完成養豬場查核

台灣爆發非洲豬瘟疫情，台南市兵分多路啟動全面防疫，動保處派員查核48家小型養豬場，衛生局查核439家豬肉來源。政府為期2周的全面封控，不僅養豬戶飼養成本大增，餐廳業者對快用光的豬肉庫存量表達焦慮，盼禁運令別再延長。

台南市在豬瘟疫情爆發後即針對大型養豬場實施防控，10月30日、31日2天再鎖定龍崎、左鎮、玉井、楠西、下營、六甲、佳里、麻豆等地區共48家「20頭以下」的小型養豬戶展開訪查輔導。

依據動保法，養豬場一旦違反禁運禁載，可罰5萬至100萬元，違法屠宰可罰10萬至50萬元，拒絕訪查可罰3萬至15萬元。防疫人員重點查核項目為落實禁止廚餘餵豬、出入口需有消毒設施及定期消毒、異常死亡豬隻需即時通報、場內車輛與人員動線管理需符合生物安全共4項重點工作，查核結果皆無異常。

養豬大戶曾勝誠點出禁運令最大影響，因豬仔會不斷長大，小型豬變中型豬到肉豬的過程，需要不斷移動到更大的豬舍飼養，禁運令期間，小豬持續長大卻無法移動，空間已快不敷飼養。另外，台南市的豬隻平均飼養到120公斤的賣相最佳，持續飼養只會增加油脂，賣相不好，大型肉豬每天會增加1公斤，更需吃掉3公斤的飼料，徒增豬農飼養成本。

台南市著手查核市售豬肉來源，自22日豬隻禁運令開始，查核包括菜市場豬肉攤、餐飲業與學校廚房在內的439家，尚未發現違規店家。

台南市北區凃記火鍋業者凃皓文表示，肉品廠商庫存已不多，隨時都可能無法提供熬湯用的豬大骨。中西區的小香港茶餐廳老闆戴惠華表示，中盤商需向同業調存貨，這項成本轉嫁到一線餐廳業者，若改用進口豬肉，除了成本更高，風味也與台灣豬不同，擔心影響客人口感。

養豬戶豬隻愈養愈大，肉商存貨愈來愈少，豬農與業者都盼疫情別再擴散，一旦禁運令再延長，一定會有人受不了跳出來。