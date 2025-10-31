防堵豬瘟 苗縣禁廚餘餵養

為防範非洲豬瘟疫情傳播，確保苗栗縣養豬產業永續發展，苗栗縣政府宣布即日起全面禁止使用廚餘養豬，即便未來中央解除疫情禁令，縣府仍將持續禁止廚餘養豬，避免疫情捲土重來，保障縣內近6萬頭豬隻及整體畜牧業安全。

縣府表示，非洲豬瘟病毒高傳播風險高，易透過汙染食物、廚餘及運輸工具傳播，依中央農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌的廚餘是病毒跨區域傳播高風險來源，農業部10月22日疫情爆發後即宣布全國暫停廚餘養豬，凸顯兩者關聯。

苗栗縣養豬場共127場，飼養豬隻5萬8312頭，其中10場使用廚餘養豬，占全縣場數7.87％，飼養1萬3228頭，占全縣22.68％。經縣府綜合防疫安全、產業結構與廚餘管理現況，研議後決定即日起全面禁止使用廚餘養豬。

縣府表示，目前已有12個縣市持續或永久禁止廚餘養豬，占全國54.55％，涵蓋疫情後仍不開放的雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣及金門縣，以及原本未使用廚餘養豬的基隆市、台北市、嘉義市及連江縣。

縣府表示，將與環保局及各鄉鎮市公所合作，建立廚餘回收再利用機制，優先堆肥，輔以焚化或掩埋並加強分類與運輸管理，避免流入非法飼料。同時協助豬農向中央爭取補償，包括設備折舊、廠房與貯存槽補助、飼料轉換補貼、低利貸款及稅賦減免。縣府並將成立跨局處稽查小組，不定期檢查養豬場飼料來源與衛生條件，違規者依《動物傳染病防治條例》處罰。

縣長鍾東錦強調，防疫是一場長期戰役，唯有從源頭斷絕高風險因子，才能保障養豬產業與消費者健康。