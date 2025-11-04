防堵豬瘟 高雄關聯合防檢署加強小三通查緝

圖：高雄關提供。

▲圖：高雄關提供。

為防堵非洲豬瘟疫情自境外傳入，高雄關配合中央防疫政策，持續與防檢署等單位密切配合，在金門小三通通關口岸加強聯合查緝行動，針對自廈門、泉州等航線入境旅客及貨物加強檢查，嚴防動物性產品非法入境。

高雄關指出，金門小三通是臺灣與中國大陸間重要的人員與物資往來管道，也是防疫重點關口。為落實「源頭阻絕」原則，加強宣導旅客不得攜帶肉類製品入境，於水頭通關大樓入出境大廳張貼警示標語，並實施入境旅客行李百分之百X光檢查及聯合防檢署檢疫犬共同查緝，有效攔截豬肉製品入境。

該關近期查獲數起旅客夾帶肉腸、魚卷等豬肉製品案件，皆依動物傳染病防治條例裁處新臺幣二十萬元以上罰鍰，由於非洲豬瘟病毒具高度傳染性與環境耐受性，一旦進入畜牧場所，將對養豬產業造成重大損失。該關呼籲因民眾應配合防疫規定，不寄送、不攜帶來路不明的豬肉製品，共同阻絕非洲豬瘟於境外。