防堵豬瘟！192養豬場「停用廚餘」 卓榮泰：每天731噸待去化

行政院長卓榮泰今（12）日於院會表示，去年10月台中檢出首例非洲豬瘟後，政府迅速應變，於11月6日清零解封，成功守住2千億元養豬產業。行政院已確立「廚餘養豬轉型」政策，今年1月啟動計畫，原435場中已有192場表達停用廚餘，占48%豬隻頭數。卓榮泰指出，面對每日731噸廚餘待去化，將朝堆肥、能源化與Eco-feed推動，加速轉型並強化防疫，確保食品安全。

行政院長卓榮泰今日於行政院會聽取農業部、環境部報告「我國廚餘養豬政策調整」後表示，自去年10月21日於台中檢驗出首例非洲豬瘟案例，到11月6日清零解封，期間面臨嚴峻挑戰，感謝中央到地方防疫人員全力投入，以及養豬農友、農民團體與全國國人的配合，將損害控制在最小範圍，共同守護產值高達2千億元的養豬產業。

192場表達停用廚餘養豬 轉型初見成效

卓榮泰指出，去年12月4日行政院院會已確立「廚餘養豬轉型」政策方向，農業部與環境部並於今年1月啟動轉型計畫。根據今日報告，原有435場廚餘養豬場，已有192場表達不再使用廚餘養豬，占整體豬隻頭數48%，短期內已初步顯現績效。

他並指示相關部會與地方政府持續以最高標準落實非洲豬瘟防疫，強化廚餘去化各項管理環節，確保過渡期間控管無虞，同時推動養豬產業轉型升級、穩定市場供應並接軌國際。

AIOT、GPS全數到位 強化流向管理

同時，卓榮泰也感謝地方政府協同中央推動廚餘蒸煮設備即時監控系統（AIOT）及清運載具即時追蹤系統（GPS），並結合中央聯合稽查，落實蒸煮及流向查核。目前全國243家仍使用廚餘養豬戶已全數完成AIOT裝設，385輛運輸車也完成車機安裝與審驗。

他要求持續輔導業者，確保廚餘確實蒸煮並掌握流向，務必在轉型過渡期間，讓廚餘養豬控管安全無虞。

每日731噸待去化 推動循環再利用

針對廚餘清運與去化量能，卓榮泰指出，目前估計每天仍有731噸廚餘需強化去化。中央與地方應攜手朝堆肥化、能源化及黑水虻等永續再利用方向推動，並研議將廚餘共同蒸煮中心轉型為「環保飼料」（Eco-feed）等循環經濟飼料廠，加速增設再利用設施。

最後，他強調廚餘去化工作艱鉅，是與時間賽跑，必須落實既有計畫並加速推動。最後請農業部、環境部就工作項目與期程加強控管與查核，每週緊盯進度，並由行政院秘書長每月督導盤點，必要時每季向院會報告，確實達成廚餘養豬轉型與多元利用政策目標，守護台灣養豬產業與國人食品安全。

