防堵輝達挖牆腳？蘇姿豐親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想

財經中心／師瑞德報導

AMD執行長蘇姿丰率隊造訪聯想北京總部，參觀人形機器人等成果，標誌雙方在AI PC與伺服器合作將全面升級。聯想同時深化與輝達關係，展現其在AI產業鏈的關鍵樞紐地位。黃仁勳與蘇姿豐將共同出席聯想創新大會，見證其從硬體商向AI算力整合商的轉型。（圖／翻攝自蘇姿丰 Lisa Su推特）

全球 AI 晶片大戰持續升溫之際，行業巨頭間的互動備受矚目。12月16日上午，美國超威半導體公司（AMD）董事會主席兼首席執行官蘇姿豐親自率領高管團隊，造訪了聯想集團位於北京的全球總部。

蘇姿丰一行受到了聯想集團多位高層的熱情接待。在聯想高管的陪同下，AMD 團隊深入參觀了聯想最新的技術成果展示，其中包括備受關注的人形機器人等前沿產品。此次高規格的訪問，被業界普遍解讀為雙方將在人工智能領域，特別是 AI PC 和 AI 伺服器方面，進行更深層次戰略綁定的強烈信號。

AMD 強勢崛起，蘇姿丰躋身「AI 締造者」之列

過去兩年間，AMD 在全球人工智能晶片產業中的地位迅速攀升，已穩坐僅次於輝達（Nvidia）的第二把交椅。其在 AI 算力市場的戰略佈局已見成效，成為挑戰輝達獨霸地位的最強競爭者。

就在日前，《時代》週刊公佈了 2025 年「年度人物」評選結果，「AI 的締造者們」集體當選。蘇姿丰與輝達執行長黃仁勳、xAI 創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）以及 OpenAI 執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）一同上榜，這充分彰顯了她及 AMD 在推動全球 AI 浪潮中舉足輕重的地位。

聯想與 AMD 關係持續升溫，共擁全球頂級客戶

值得注意的是，這並非蘇姿丰與聯想集團之間的首次親密互動。早在 2025 年 3 月，蘇姿丰到訪中國時，抵達後造訪的第一家企業便是聯想集團。在那次訪問後，雙方隨即宣佈將在火熱的 AI PC 領域展開多項實質性合作，並進一步深化在高性能 AI 伺服器方面的協同研發。

目前，AMD 與聯想集團的合作成果已廣泛服務於全球頂級客戶。雙方共同為包括微軟（Microsoft）、Meta、甲骨文（Oracle）在內的多家全球頭部雲計算與 AI 集群客戶提供關鍵算力支持。

聯想左右逢源，同步深化與輝達戰略關係

在與 AMD 打得火熱的同時，聯想集團並未顧此失彼，幾乎在同一時間軸上也在加速深化與另一晶片霸主輝達的關係。

據知情人士透露，約一個月前，聯想集團全體董事會成員及核心高管團隊受邀前往美國加州，訪問了輝達總部。期間，雙方圍繞 AI 基礎設施建設、企業級算力解決方案以及潛在的生態級合作進行了極為深入的交流。儘管兩家企業均未對外披露此次高層會晤的具體細節，但聯想在兩大晶片巨頭間「左右逢源」的獨特地位已不言而喻。

三巨頭將齊聚賭城，聯想展示 AI 轉型成果

聯想集團此前披露的信息顯示，公司將於 2026 年1月6日在美國拉斯維加斯的地標性建築 Sphere 舉辦盛大的「聯想科技創新大會」。屆時，聯想將集中發佈其在 AI 領域的最新一代產品、服務方案，以及其「混合式 AI」戰略的階段性落地成果。

引人矚目的是，眾多重量級參會企業家名單中，輝達執行長黃仁勳與 AMD 執行長蘇姿丰均赫然在列。兩大競爭對手掌門人同時為聯想站台，足以證明聯想在 AI 產業鏈中的核心樞紐地位。

晶片雙雄競爭白熱化，聯想戰略價值凸顯

在數據中心與 GPU 晶片領域，輝達與 AMD 的競爭早已超越了單純的性能比拼，演變為包括平台能力、軟件生態以及系統級交付效率在內的全方位較量。輝達憑藉其強大的 CUDA 生態和成熟的軟件棧，牢牢佔據著高端訓練與推理市場；而 AMD 則試圖憑藉更具成本優勢的硬件方案和開放的軟件策略，在雲計算巨頭和定製化 AI 部署市場中撕開缺口。

對於這兩家晶片巨頭而言，聯想集團已展現出不可小覷的戰略價值。作為全球最大規模的端側 AI 廠商，同時也是極少數能夠在 B 端（企業級）與 C 端（消費級）市場同時實現大規模商業化的科技企業，聯想的角色絕非僅僅是晶片產品的重要買家。更關鍵的是，聯想是將上游算力轉化為真實應用場景、觸達最終用戶的關鍵通道。

聯想的野心：從硬體製造商向 AI 算力整合商躍遷

儘管聯想已連續十餘年穩居全球 PC 市場份額第一的寶座，但其戰略目光顯然已不止於硬體製造的領先。藉助其積極推動的「混合式 AI」戰略，聯想正試圖在全球 AI 基礎設施重構的宏大進程中，完成一場深刻的轉型：從傳統的設備製造商躍遷為 AI 算力與服務的整合商。

聯想的核心戰略雄心，是在全球範圍內構建一個以「端側」為核心節點的龐大 AI 基礎設施生態。其目標是讓 AI 能力不再僅僅停留在雲端大模型中，而是能真正滲透至全球海量、跨平台的端側 AI 設備中，實現無處不在的智慧體驗。而要實現這一宏偉目標，與 AMD 和輝達這樣的頂級算力供應商保持緊密且深度的合作，無疑是至關重要的一環。

