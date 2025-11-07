防堵青少年受菸害 高雄推出推理遊戲教具擊退「迷霧」

〔記者許麗娟／高雄報導〕青少年容易誤觸菸品影響健康，為有效宣導菸害防制，高雄市特別製作「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」菸害防制宣導教具，讓學生化身偵探角色，透過蒐集線索與推理解謎，逐步揭開電子煙背後的真相，將發放至國、高中校園，於課堂或社團活動推廣。

高雄市衛生局昨(6)日聯合教育局及毒品防制局等局處，舉辦宣導教具發布記者會，衛生局副局長王小星表示，含有尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質的電子煙卻以「新潮」、「無害」假象滲入校園，對青少年健康造成新的威脅。

廣告 廣告

衛生福利部國民健康署曾伯昌科長特別呼籲，1支電子煙的煙彈中約含有4包紙菸的尼古丁量，請青少年朋友正視菸品及電子煙的危害，以「不嘗試」、「不購買」、「不推薦」3不原則拒絕菸品的危害。

「校園迷霧事件簿」菸害防制教具以「寓教於樂」為核心，融合校園故事、懸疑解謎與角色互動設計，引導學生主動學習破解菸害的真相，培養拒菸意識與健康行動力，讓防制教育更貼近數位原生世代。

現場體驗遊戲的三民家商學生表示，「原來電子煙不是水蒸氣，而是會讓人上癮、甚至危害健康的化學煙霧！」左營高中翁豪將主任教官也回饋，這套教具不僅能活化課堂，還能促進學生自主學習與同儕討論，是極具教育潛力的教材。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

健康網》秋冬戶外運動攻略 黃金時段空氣較佳

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

健康網》天冷呷麻辣鍋選錯湯底 當心傷心跟腎

